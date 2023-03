No es la primera vez que se reportan dichas informaciones y apunta a que no será la última, pero Barcelona no ignora las alarmas que se levantan a la hora de mirar el futuro a corto plazo de un Gavi cuya situación contractual le hace ser monitoreado por diversos grandes de Europa. Por el club confían en que el amor sea más fuerte y en cumplir con los plazos entregados por LaLiga.

Todo parte por la decisiones de los tribunales por volver a convertir al volante en un futbolista sin ficha del primer equipo, por devolverle al status de juvenil y por negar su inscripción ante LaLiga producto de la masa salarial de un Barcelona que tiene hasta el 30 de junio para buscar una solución antes de que el jugador pase a tener una cláusula de recisión de 0 euros. Evidentemente, los grandes de Europa no quitan a ojo a dicha posibilidad.

Sky Sports nombra al Bayern de Múnich como el último equipo que se encuentra al tanto de la situación de Gavi, que cruza los dedos pensando en poder incorporarle y por encima de todo, como una de las entidades que ya intentó tentar al canterano el pasado verano. Definen a Thomas Tuchel como un enamorado de su juego, así como que el jugador solo tiene de momento ojos para el Camp Nou.

Liverpool, otro más en la ecuación

Las informaciones de Sky suponen la segunda gran filtración alrededor del tema, donde ya habían surgido otros equipos como los Reds a la hora de nombrar interesados por un Gavi que a los ojos del Barcelona es simplemente intransferible. Ahora mismo se viene una carrera contra el tiempo donde lo que se pretende desde la junta de Joan Laporta es minimizar el margen de salida que tenga un jugador vital en los planes a corto, mediano y largo plazo de la entidad.

Gavi, cuya renovación con Barcelona hasta el 2026 se encuentra en veremos por todo lo contando anteriormente, no tendría según indican desde MARCA ningún deseo por abandonar un Camp Nou donde acumula 37 partidos en lo que vamos de temporada y hasta aquí, ni el interés de gigantes como Bayern Múnich o Liverpool cambian sus deseos de cara al futuro. El pulso Laporta vs. LaLiga se mantendrá como mínimo hasta junio.