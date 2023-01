Uno de los principales referentes de la selección española analiza su futuro y no descarta su intención de regresar algún día a LaLiga. Barcelona, su casa.

Barcelona sigue más que pendiente de un mercado de fichajes donde mientras Ruben Neves se acerca con cada día que pasa, desde el Camp Nou no ignoran las palabras de una de las estrellas de la selección española de cara al futuro. El futbolista de La Roja no niega que quiere volver a LaLiga y que Cataluña es su casa.

MARCA entrevista en su nueva tierra a uno de los mayores talentos que haya dado La Masía en el último tiempo, a uno de los principales referentes de la Bundesliga y a un futbolista que lentamente pide un paso a la élite. Dani Olmo no titubea y afirma que más pronto que tarde, la idea de volver a España se encuentra en su cabeza.

“Tengo contrato hasta 2024. Ahora mismo no pienso en eso, sólo en los próximos partidos. Tenemos tres competiciones por delante. Las cosas suceden tan rápido en el fútbol, las cosas pueden cambiar todo el tiempo. Tengo mi asesor que se encarga. Yo sólo me enfoco en el fútbol", comienza esta figura de La Roja sobre su futuro inmediato por un RB Leipzig donde todavía no hay novedades en cuanto a su renovación.

Dani Olmo se ‘ofrece’

"Quiero volver alguna vez a España, será genial. Es mi país, mi liga. Mi familia y amigos viven allí. Jugué en el Barcelona durante seis años cuando era joven. Siempre será un hogar para mí. Muchos de mis amigos de la selección nacional juegan allí", termina el media punta de 24 años en una entrevista para MARCA que ya levanta ruido en el Camp Nou.

Pieza angular de un RB Leipzig que no se entiende sin su presencia a corto plazo y en una selección española de fútbol donde Luis de La Fuente seguirá contando con sus servicios, Dani Olmo tira el guiño de la jornada a un Fútbol Club Barcelona donde el canterano ya sonó en un pasado no muy lejano y donde seguro se intentará repatriarle más pronto que tarde.