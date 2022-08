El mercado de pases del fútbol europeo avanza y aún hay muchos jugadores que esperan por definir su futuro. Uno de los grandes nombres que ha estado entre rumores en las últimas semanas es el de Bernardo Silva. El jugador ha dejado todo en el aire al ser cuestionado sobre su futuro.

El caso de Bernardo Silva sigue en el aire. Durante semanas se ha hablado del deseo del volante portugués de abandonar Manchester City. FC Barcelona es el equipo que más ha sonado como posible destino para el futbolista en este mercado.

De momento, las conversaciones por el futuro del jugador se encuentran estancadas. Ha iniciado la temporada en la Premier League y aún queda la duda de qué sucederá con su futuro. El luso ha dejado todas las posibilidades abiertas en una entrevista con ESPN.

¿Se marcha?

Bernardo Silva fue sumamente respetuoso con Manchester City ante las preguntas sobre su futuro. "Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta. He sido abierto con ellos y saben lo que quiero. Si me quedo, estoy muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa".

"El City es un club grande y no quieren jugadores que no estén contentos en el club. Siempre nos dicen a todos que si no somos felices, nos podemos ir. Por supuesto, están en el negocio del fútbol y quieren la cantidad justa de dinero por dejarnos ir, pero personalmente es una relación con el club que es muy respetuosa. Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honesto con ellos" añadió.