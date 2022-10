“Ha sido un robo brutal…Nos sentimos perjudicados…No entendemos nada”, son algunas de las frases oficiales y que en silencio se dijeron en un vestuario de Barcelona que tras la derrota ante Inter de Milan vuelve a revivir los fantasmas del pasado. El conjunto culé reclamará lo ocurrido en Italia ante la UEFA mientras la prensa alucina con lo visto.

No fue una noche más para el arbitraje europeo en el Giuseppe Meazza, donde el tanto anulado a Pedri, la mano no pitada sobre Denzel Dumfries y hasta alguna entrada de Hakan Calhanoglu han hecho estallar a un Barcelona que en caso de perder con Inter en una semana, será nuevamente equipo de Europa League. MARCA y AS no dudan, el club se siente perjudicado y reclamará ante la UEFA lo que consideran un ‘atraco’ sin precedentes.

Joan Laporta y los abogados de los culés pedirán que el árbitro Van Boekel no vuelve a pitar al equipo, así como que se den garantías para el choque con los italianos en el Camp Nou que definirá buena parte del futuro económico y deportivo de los culés en lo que queda de temporada. Xavi no dudó en rueda de prensa: "Estoy cabreado e indignado, lo que ha pasado es una injusticia".

La prensa alucina

Pero no solo jugadores, directivos y entrenador del conjunto culé se muestran sorprendidos con las decisiones arbitrales que hacen que Barcelona tenga que ganar prácticamente todo lo que viene por delante para seguir con vida en la Champions. MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivo coinciden en las llamativas decisiones del VAR que tuvieron mano directa en el resultado de un encuentro que pasará factura en el Camp Nou. Se pide criterio y seriedad.

“Manotazo al Barça, que se mete en un buen lío…Otra vez en un lío…La Champions se complica…Manos arriba”, los titulares de MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivo para analizar una noche negra para los culés en el grupo de la muerte, donde una derrota ante Inter la próxima semana significará la prácticamente eliminación de los blaugranas de la Liga de Campeones.