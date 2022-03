El primer refuerzo de la era Xavi Hernández, y la primera cara nueva para el 2022, fue Dani Alves. El brasileño estaba con el pase en su poder, arriesgó y regresó a Barcelona para una nueva etapa, en pleno momento de caída del club culé sobre el cierre del año.

En sus primeros compromisos con el nuevo calendario, el lateral derecho demostró que está a la altura aún con 38 años. Si bien no forma parte del plantel en la Europa League, ya que los demás fichajes ocuparon los lugares disponibles, lo hizo de gran manera en el resto de las competencias.

El nuevo contrato de Dani Alves con Barcelona va originalmente hasta junio de 2022, pero desde el momento de la firma quedó abierta una ventaja para extenderlo por una temporada más. Meses después, es posibilidad está más latente que nunca, según Sport.

El club español está decidido a renovarle el vínculo al ex São Paulo por un año más, hasta mediados de 2023. Pero no sólo lo premiarían con más tiempo con la camiseta blaugrana, si no que también buscarán mejorarle el salario en la próxima campaña.

Al firmar con el Barça para el presente semestre, el brasileño dejó lo económico de lado y obtuvo un contrato bajo. Una de sus prioridades es la de mostrarse para poder volver a representar a la Canarinha en un Mundial y que mejor forma de acercarse a Qatar 2022 que jugando en la elite de Europa.