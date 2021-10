El diario AS revela un fuerte 'terremoto' ocurrido puertas adentro de Barcelona provocado por Pedri. Al parecer, su lesión y el nuevo tiempo de recuperación provocó un cisma entre los cuerpos técnico y médico del club.

AS: lesión de Pedri desata una fuerte discusión puertas adentro de Barcelona

Barcelona no conoce de la paz en esta temporada. Los resultados adversos y los cuestionamientos hacia la figura de Ronald Koeman no han cesado y ahora se le suma un nuevo problema, esta vez puertas adentro del club. Es que la lesión de Pedri ha provocado la discordia entre el cuerpo técnico y los médicos del club. El diario AS reveló este miércoles que, incluso, hubo momentos de tensión por esto.

En los últimos días, la lesión de Pedri ha sido la gran mala noticia que han recibido Koeman y compañía. El pasado domingo, el joven mediocampista sintió algunos malestares y, el lunes, se confirmó que necesitaría de tres semanas más de recuperación como mínimo, lo que provocó los primeros entredichos entre el cuerpo técnico del Barça y los médicos.

Ahora, el diario AS afirma que tras conocerse del nuevo tiempo de recuperación por la lesión de Pedri hubo cierta tensión entre ambas partes. La falta de sintonía entre el cuerpo técnico y los servicios médicos produjo hasta una fuerte pelea puertas adentro del propio club. Los involucrados serían el segundo entrenador Alfred Schreuder y el responsable de los fisioterapeutas, Juanjo Brau.

Al parecer, Schreuder y Brau discutieron a los gritos por lo ocurrido con Pedri. Mientras el ayudante de campo le recriminaba por este nuevo contratiempo con la joven estrella de Barcelona, el fisio se excusó en la mala suerte y hasta defendió el trabajo de uno de sus ayudantes, Xavi Linde, quien se encargó del tratamiento para la recuperación de Pedri, pero que no tuvo buen resultado.

Cada uno expuso su argumento y la tensión fue creciendo hasta que todo quedó ahí. De todas maneras, se evidencia el mal clima puertas adentro de Barcelona entre entrenadores y médicos. Trabajo para Joan Laporta para tratar de mediar en esta situación.