Nuevo paso en falso en LaLiga para un Barcelona donde cada vez queda más en claro que de momento: “Esto es lo que hay”. El conjunto Culé se quedó sin la victoria en los últimos minutos ante Osasuna y su Xavi tuvo por primera vez algunas palabras para los pesos pesados del vestuario de manera pública. La situación, cada vez más crítica.

Hasta dos veces estuvo delante en el marcador un equipo que viene siendo tirado por los jóvenes. Abde y Nico marcaron por primera vez con la camiseta de un Barcelona que se hace por momentos muy pesada para sus guerreros de mil batallas. Con el fin de buscar el gen competitivo de quienes fuesen sus compañeros años atrás, Xavi dejó un claro mensaje en rueda de prensa que refleja la actualidad del equipo.

Uno donde nombres como Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets y otros jugadores llamados a sobresalir más que nunca como Frenkie de Jong quedaron expuestos en un 2-2 donde faltó tranquilidad y algo de suerte para evitar un empate que pone la Champions League a cinco puntos. Si el campeonato terminase hoy, los Culés no jugarían ni la próxima UEFA Conference League.

Los dardos de Xavi

"Abde, Gavi y Nico están sosteniendo el equipo en los momentos difíciles y en esta dinámica negativa. Los jóvenes marcan la diferencia y eso es difícil de digerir. Estamos en una situación precaria. El partido de Abde ha sido espectacular. Y aquí tenemos otro problema porque tal vez ellos no deberían ser los que destaquen. Nos faltan jugadores con empaque, es un problema de fútbol. No nos llega", dejaba caer el entrenador Culé sobre el momento del equipo.

¿Falta de jerarquía o tranquilidad?:“Necesitábamos calma, dominio de balón, pero no hemos podido jugar en campo contrario. Y eso es un problema muy grande. No lo hemos conseguido y es la dinámica negativa que llegamos. No nos vale nada. Habíamos entrenado la jugada del 2-2, pero han hecho el tanto. Ellos viven de eso y nos han hecho dos goles así. No puede ser. Va a costar cambiar esta dinámica".