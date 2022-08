MARCA, AS y The Times anuncian medidas ejemplares por parte de la UEFA para hasta diez de los cubes más importantes del fútbol europeo, incluido un Barcelona que será investigado por Aleksander Ceferin.

La UEFA se prepara para dar un golpe sobre la mesa del fútbol europeo con un paquete de sanciones económicas y hasta deportivas gracias a una serie de irregularidades que han sido detectadas por parte del ente comandando por Aleksander Ceferin en diez de los principales clubes del viejo continente. Barcelona, PSG y gigantes del Calcio serán investigados.

MARCA, AS y The Times anunciaban minutos tras que el máximo ente del fútbol europeo viene siguiendo de cerca las cuentas de hasta 20 equipos en el viejo continente, así como que la mitad de estos se enfrentan a duras sanciones si es que no corrigen sus errores en los próximos meses. Europa tiembla y la UEFA no dudará en ejercer sus poderes.

Todo llega gracias al Fair Play Financiero que ha presentado UEFA en los próximos meses y que empezará a regir desde la próxima campaña. Se investiga a estos clubes por lo hecho a lo largo de la temporada 2020/2021 y tanto desde MARCA, como AS o The Times aseguran que las sanciones pueden partir de multas económicas hasta la imposibilidad para fichar o como marca el nuevo reglamento, no tener el aval para competir de manera oficial en Europa.

Barça, PSG y otros gigantes, en la lupa

UEFA habría detectado una violación del Fair Play Financiero en sus estos clubes por un valor superior a los 30 millones de euros que da toda la potestad al ente de sancionar a las entidades con los castigados mencionados previamente. PSG y Olympique Marsella apuntan a tener que pagar este incumplimiento solo con sanciones económicas.

Los problemas llegan cuando equipos como Barcelona, Inter de Milan, Juventus de Turín o Roma aparecen en la lista de MARCA, AS y The Times como esos clubes que no solo tendrían que pagar una multa financiera por sus actos, sino que incluso podrían ser sancionados con algunas ventanas de fichajes sin poder incorporar o incluso, con un castigo deportivo que les aleje de las competencias internacionales por algunos años. El nuevo Fair Play Financiero de la UEFA va en serio.