EN VIVO | ONLINE | En el Camp Nou, Barcelona y Rayo Vallecano se verán las caras HOY domingo 24 de abril, en duelo postergado corresponiente a la 21° jornada de la Liga Española 21/22. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

Los Culés llegan a este compromiso tras vencer por 1-0 a Real Sociedad fuera de casa, por medio del tanto de Pierre-Emerick Aubameyang. Así, el conjunto de Xavi Hernández se ubica en la 2° posición del torneo, con 63 unidades en 32 presentaciones.

Los Franjirrojos, por su parte, vienen de derrotar por 1-0 al Espanyol en condición de visitante, gracias al gol de Sergi Guardiola. De este modo, el equipo del colombiano Radamel Falcao y del argentino Oscar Trejo, se coloca en el 14° lugar de la tabla, con 37 puntos de 96 posibles.

El partido Barcelona vs. Rayo Vallecano se llevará a cabo HOY domingo 24 de abril, en el Camp Nou, por la Fecha 21 de la Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Brasil: 16.00 horas por Star+ y ESPN

Chile: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Paraguay: 15.00 horas (Sin TV)

Bolivia: 15.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Perú: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 14.00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET horas por ESPN+

España: 21.00 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga 1, M+ La Liga UHD y LaLiga TV Bar

