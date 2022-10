Su futuro era uno de los mayores puntos de choque y unión entre ambas entidades, aunque ahora todo apunta a que se encuentra visto para sentencia. Antoine Griezmann espera, mientras Barcelona y Atlético de Madrid ultiman detalles para definir donde jugará el delantero francés en la temporada 2022/2023. Se terminó la novela.

La cesión que trajo al galo de vuelta al Metropolitano ha traído todo tipo de polémica entre ambas entidades, quienes discutirán desde hace semanas si Antoine debía o no ser jugador del conjunto Colchonero tras haber disputado más del 50% de los minutos del préstamo que le une al Atlético desde el 31 de agosto de 2021. Tras varios comunicados, amenazas y filtraciones, todo apunta a un pacto.

Relevo y MARCA son quienes desvelan que tanto Barcelona como el conjunto de Diego Pablo Simeone han alcanzado finalmente un punto de acuerdo que permita a ambas partes verse beneficiadas por la operación y que por encima de todo no condicionase el futuro de Antoine Griezmann pensando en Qatar 2022 y en lo que queda de temporada. Se espera que el delantero pase de cobrar cerca de 20 millones de euros a solo 7.

Colchonero

“Atlético y Barcelona firmarán en breve un acuerdo para traspasar al internacional francés por 20 millones (con +2 por bonus). Se olvidan de la cláusula de 40 millones y de la limitación de jugar 30 minutos por partidos”, apunta Sergio Fernández desde Relevo sobre el final de una novela que pasó factura entre ambos clubes y que dejó la relación entre estos más que deteriorada.

Apuntan que el Cholo pedía a gritos su continuidad, así como que el propio Griezmann fue clave para que las negociaciones no se cayeron en el mayor punto de choque. Barcelona recuperará 20 de los 100 millones invertidos en un delantero que no olvidemos, no tenía hueco ni deportiva ni económicamente por el Camp Nou.