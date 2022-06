Dia grande en Barcelona y jornada para tomar decisiones. Así se viven las horas previas a una reunión que marcará la historia moderna del club y donde serán los socios quienes tengan la última palabra. Con Joan Laporta como principal promotor de la Asamblea, los culés asumen este 16 de junio como la fecha para marcar un antes y un después en el devenir de todo la institución.

Desde las 18:30 hora local que todo Barcelona volcará sus ojos en uno de esos eventos que años tras año parecen un simple tramite, pero que en esta ocasión será realmente determinante. En el Camp Nou veremos a Joan Laporta frente a una Asamblea de Compromisarios que tendrá que decidir sobre el futuro económico de una entidad que necesita soluciones a corto, mediano y largo plazo.

No hay dinero para fichajes, más si una deuda histórica (1000 millones de euros) y una masa salarial que hace imposible al club poder moverse desde lo económico como en sus mejores años. Tras haber analizado varias propuestas y tener en claro la hoja de ruta, Joan Laporta pedirá la confianza de los socios para activar las famosas ‘palancas’ que darán al Barcelona la posibilidad de volver a sentirse en paz en lo financiero.

Todo en manos de los socios

El presidente culé pedirá en unas horas los votos necesarios para vender hasta el 25 % de los ingresos de televisión y el 49% de la división de merchandising. Una medida fuerte, que supone desprenderse de algunas de las patas que conforman las mesa del Barcelona y que se hacen necesarias para conseguir los hasta 700 millones de euros que el club necesita para poder entrar de lleno en el mercado, paliar la deuda y solventar una crisis económica sin precedentes en el Camp Nou.

Medios como AS afirman que la única solución a corto plazo pasa por vender activos como el naming del Camp Nou (Spotify), Barcelona Licensing and Merchandising (BLM) y los futuros derechos de televisión de un club que está al límite en lo económico. En caso de que dichas ‘palancas’ se activen no se terminará la crisis, más si el inmovilismo de un club que necesita cientos de millones de euros para competir en creces durante los próximos meses.