Barcelona se prepara un histórico referéndum que marcará el futuro de la entidad en los próximos años. Los socios tendrán que votar en apenas unos días para decidir que ocurrirá con un Camp Nou que en la directiva Culé pretenden que sea el primer paso hacía histórica recuperación económica. Esta es la millonada que quiere ganar el club con su nueva casa.

Espai Barça es el proyecto llamado a llegar tarde o temprano a la ciudad condal. Desde los tiempos de Josep María Bartomeu que se viene analizando la reforma de un Camp Nou con muchos problemas de seguridad que incluso representaron un peligro para los socios en varios encuentros del 2020. Jordi Llauradó, máximo responsable del plan, charló con Sport para explicar las claves de lo que puede ser la nueva casa Culé.

Para empezar, confirmó que no se podrá jugar en el campo del Barça B si las obras obligan a dejar el Camp Nou: “Me llevé las manos a la cabeza porque expertos externos en ingeniería nos decían que el Estadi no estaba apto para abrirlo al público. Nos costó mucho encontrar esta información, no fue fácil. Actuamos de forma inmediata para poder garantizar la seguridad de nuestros socios y visitantes”.

Una maquina de generar ingresos

“El Espai Barça es una necesidad tan urgente que nuestra obligación es coger todo lo bueno que ya está hecho. Y debo reconocer que hay cosas que se han hecho muy bien. A mí siempre me gusta ver lo bueno que ha hecho la gente que estaba antes en el club”, continuaba el dirigente sobre el proyecto.

Confirmó el precio de la obra en tiempos donde la economía del club marcan un -1.000.000.000 en las cuentas: “Hemos querido hacer un trabajo de campo y diferentes miembros del Espai Barça hemos ido a ver otros estadios y saber cómo se hicieron y cuánto costaron. Y sí, todo el Espai Barça estará en torno a los 1.500 millones de euros”.

“Con el nuevo Estadi tendremos unos ingresos de 500 millones, un 67% más. De esos 200 adicionales, con un tercio, seremos capaces de pagar la amortización y los intereses del dinero que nos dejarán los inversores durante los próximo 35 años”, finalizaba Llauradó sobre los beneficios que pretende generar el club con el nuevo Camp Nou. ¿Lo harías ahora?