El polaco no es la única gran novela a resolver en las próximas semanas y mientras Barcelona continúa acercándose a Robert Lewandowski, otra figura del Bayern Múnich da dolores de cabeza a la directiva.

Bayern Munich no solo teme por perder a Robert Lewandowski, otra figura se 'rebela'

Robert Lewandowski puja y tensa la cuerda por llegar a un Barcelona donde confían en las presiones del polaco para conseguir un fichaje de ensueño, pero no solo el delantero de 33 años da dolores de cabeza a un Bayern Múnich donde otras gran figura amenazan con marcharse libre en 12 meses. Tiempos revueltos en el Allianz.

Por el sur de Germania se encuentran sumidos en una crisis de renovaciones y negociaciones con sus estrellas. Son ya demasiados los meses donde Oliver Kahn y Hasan Salihamidžić chocan con los representantes de quienes mejor representan al club sobre el terreno de juego. En medio de un mercado que no para de moverse, no solo Lewandowski supone un dolor de cabeza ahora mismo.

El polaco está convencido que su etapa en Alemania ha llegado a su fin, pero no es el único que busca mejores contratos u opciones deportivas lejos de la Bundesliga. Voces oficiales del club bávaro reconocen que Lewandowski no es la única pelea que tienen abierta ahora mismo y anuncian que en caso de no llegar a un acuerdo, otra estrella apunta lejos del Allianz. Atentos en Real Madrid y la Premier League.

Gnabry, otra novela en el Allianz

"Realmente queremos mantenerlo. Espero que elija al Bayern. Si un jugador no quiere decidir por el club, entonces podemos encontrar una solución que haga felices a todos", declaraba Hasan Salihamidžić a Sky Alemania sobre el futuro de un extremo que sigue sin renovar un contrato que hoy por hoy marca el 2023 como la fecha definitiva.

Con una valoración de mercado que a sus 26 años le sitúa en los 65 millones de euros, cuesta y mucho creer que Bayern Múnich apueste por dejarle marchar libre tal y como se tensa la cuerda ahora mismo con Robert Lewandowski. Se viven tiempos revueltos en un Allianz Arena donde las figuras dan auténticos dolores de cabeza a la directiva.