Bayern Múnich tuvo otro día en la oficina, aunque le costó poder doblegar a una de las revelaciones de la Bundesliga en esta temporada, Friburgo. Fue goleada del conjunto de Julian Nagelsmann por 4-1 y sin un Robert Lewandowski determinante. Sin embargo, la victoria corre riesgo por un error del entrenador y del conjunto 'bávaro', que llegó a jugar hasta 17 segundos con 12 futbolistas.

Parece increíble, pero es real. Fue a falta de cinco minutos para el final del partido cuando Bayern Múnich realizó sus últimos dos cambios de partido. Ingresaron Marcel Sabitzer y Niklas Süle al campo de juego, pero el único que se retiró de la cancha fue Corentin Tolisso, quien llamativamente había entrado al minuto 62 de juego por Leon Goretzka, autor del primer tanto de partido. Así, el encuentro se reanudó como si nada.

Así, el equipo 'bávaro' estuvo con 12 futbolistas por 17 segundos de juego hasta que desde Friburgo se percataron del hombre de más de su rival y se lo dijeron al árbitro Christian Dingert. El partido estuvo interrumpido por varios minutos hasta quela situación se aclaró. Terminó saliendo Kingsley Coman, quien había convertido el 3-1.

¿Bayern Múnich puede perder su partido?

Este error de Bayern Múnich le puede costar muy caro. Friburgo está en su derecho de reclamar los puntos en los escritorios de la Bundesliga, luego de que los 'bávaros' incurrieron en una alineación indebida. Un antecedente parecido ya se ha dado en Alemania cuando Wolfsburgo hizo más cambios de lo autorizado en la Copa de Alemania y fue expulsado de la competencia. ¿Qué pasará con el equipo de Nagelsmann y compañía?

Respecto a la posición de Friburgo, habló el director deportivo Jochen Saier con Sky Sport. "Tengo que volver a verlo con calma. Informamos al árbitro del hecho de que el Bayern tenía 12 jugadores de campo. No sé cuánto tiempo, no creo que fuera tanto. Entonces, Coman salió lentamente del campo", dijo. "Entró Süle y me di cuenta de que no salía nadie. Luego se jugó, conté los jugadores e informé al árbitro. Si no hago eso, creo que no se habría dado cuenta nadie", agregó.