Bayern Múnich ha vuelto a quejarse del poder y economía de esos equipos cuya historia moderna ha sido construida a base de talonario. Desde el rey de la Bundesliga fueron contundentes a la hora de diferenciar el éxito del gigante Bávaro con el que tienen otras entidades como Manchester City o PSG.

Los germanos han sido uno de los clubes que más se ha posicionado en contra de la subidas de precios en el mercado, de la inflación general que vive el fútbol y de la constante llegada de jeques o magnates a la élite. En un podcast dedicado a su vida, el presidente de honor Uli Hoeness pegó con todo a cataríes y emiratíes.

"Su dinero de mierda, eso no es suficiente. No sé si les gusta el fútbol (Al-Khelaifi), ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponemos a su disposición y no necesita trabajar para eso. Cuando quiera un jugador, encontrará a su emir”, empezaba sobre el presidente del PSG.

¿Habrá respuesta desde Paris?

Le acusa de haber fracasado en su objetivo de ganar la UEFA Champions League: "Hasta ahora estos dos clubes no han ganado nada. Nada en absoluto. Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando. Ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando les ganamos, eso me hace muy feliz."

"Lo que está sucediendo actualmente en París es la planificación a un año. Este no es mi universo. Veo las cosas desde un punto de vista económico. No pongo todo mi dinero de una vez, solo para ser felicitado por un año o dos y después de mí la inundación", finalizaba el presidente de honor del Bayern sobre los clubes estado. ¿Habrá respuesta desde el Etihad o el Parque de los Príncipes?