Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, habló en rueda de prensa y deslizó una frase que genera un verdadero bombazo en Barcelona. "Si me llama el Barça, iré al Barça", dijo. ¿Tiembla Xavi Hernández?

Pep Guardiola sorprende ¿y avisa a Xavi?: "Si Barcelona me llama, iré a Barcelona, es mi club"

Sorpresa en el mundo Barcelona y en Manchester City, y una frase que hace ruido a Xavi Hernández. Pep Guardiola sorprendió a los medios de comunicación durante su rueda de prensa en la previa del partido de FA Cup ante Arsenal. Deslizó una frase en donde reveló que si el Barça lo llama de nuevo para ser su entrenador, dejará todo para volver a sentarse en el banquillo del Camp Nou.

Las declaraciones surgen en un contexto en donde fue consultado sobre su relación con su exasistente técnico, Mikel Arteta, quien dirige actualmente al Arsenal, su rival en el partido de cuarta ronda por la FA Cup, el cual se disputará este viernes en Etihad Stadium.

Arteta dejó su cargo como segundo de Manchester City, detrás de Guardiola, para aceptar la propuesta para ser entrenador de Arsenal en diciembre de 2019. Respecto a esta decisión que tomó su exayudante técnico, Pep sorprendió al deslizar una frase en donde dio a entender que volvería a Barcelona si lo llaman.

"Si estoy entrenado aquí, donde sea, si soy entrenador asistente y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona, es mi club", dijo Guardiola. La frase ya retumba en toda España, sobre todo teniendo en cuenta que su exdirigido Xavi Hernández acaba de ganar su primer título como entrenador de Barcelona, con la consagración en la Supercopa. Cabe recordar que el actual de Manchester City tiene contrato hasta junio de 2025.

Al comentar lo de Barcelona, Guardiola también habló sobre su relación con Arteta. "Marcamos muchos goles y él siempre saltaba y celebraba, excepto contra un equipo. Yo saltaba, celebraba, me giraba y él estaba sentado. Era el Arsenal. Entonces me di cuenta: 'A este chico le gusta el Arsenal'. Todo el mundo tiene sueños y sé que se fue a su club, al club que soñaba. Era seguidor del Arsenal por el hecho de jugar allí, era capitán y amaba ese club. No quise oponerme. La vida es demasiada corta. Hay que volar", comentó.

Guardiola y Arteta se verán las caras una vez más en el duelo Manchester City vs. Arsenal por la FA Cup. Lo sorprendente es que, pocos días después, el 15 de febrero, volverán a enfrentarse por la Premier League en un partido que puede definir el título, ya que los 'Gunners' son líderes con cinco puntos de ventaja sobre los 'Citizens'.