Para muchos el mundo de las criptomonedas llegó para quedarse, para siempre. Para otros, en cambio, se trata de una burbuja especulativa que, más temprano que tarde, eclosionará y dejará a miles de personas patas para arriba. En uno u otro caso, el bitcoin, la primera moneda virtual creada en 2009 por un programador anónimo conocido por el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, y sus inmediatas primas hermanas no tienen una autoridad ni bancos centrales que gestionen el sistema ni nadie que sea su propietario.

En este contexto, el mundo mercantilizado del fútbol no escapa al escenario bursátil de las criptomonedas. Peter McCormack, un periodista, influencer y productor del podcast “What Bitcoin Did”, adquirió el club de fútbol británico Bedford FC, que milita en la décima categoría del fútbol inglés, en la División 1 de la Liga de South Midlands de Inglaterra.

McCormack, en 2016, dirigía su propia agencia de publicidad ubicada en el centro de Londres, en donde tenía 35 personas a su cargo, que le reportaba una facturación anual de cerca de 3 millones de libras anuales, casi 4 millones de dólares. El éxito de su negocio lo impulsó a invertir una parte de sus ganancias en bictoins hasta alcanzar más de 1 millón de dólares en beneficios. Ahora va por su sueño de pibe: presidir el club de su ciudad y llevarlo a la Premier League.

La noticia la dio el propio McCormack, a través de un pormenorizado hilo en su cuenta de Twitter. Allí, el nuevo propietario sostuvo que su plan es llevar al equipo fundado en 1957 (en 2002 se fusionó con Unione Sportiva Valerio) a la Premier League, la primera división del fútbol inglés. De hecho, el logo del club inglés ya tiene una pequeña pero sutil modificación. Le sumaron Real (por el Real Madrid) delante de Bedford y la B sumó líneas que la arriman a los signos monetarios igual a la inicial del Bitcoin. "Nos estábamos divirtiendo un poco con cosas como 'llamémoslo Real Bedford un poco como el Real Madrid' y eso se nos quedó pegado. No está 100% confirmado cuál será el nombre la próxima temporada: podría ser Bedford FC, podría ser Bedford United, por ahora es Real Bedford, porque es el que más nos gusta. Como cuando [David] Beckham nombró a Miami Inter Miami. No creo que haya nada de malo en divertirse un poco con el nombre", detalló a la BBC. Y su bio ya pone un Norte claro: “Mission: get ₿edford in the Premier League, LFG ☠️”.

En esta ingeniería, su nuevo mandamás prevé aprovechar, claramente, a la criptomoneda para incluir una amplia gama de productos, programas de capacitación, patrocinios y servicios especialmente dirigidos hacia la comunidad para convertir al club, que no lleva a más de 50 personas cada vez que juega de local, en el principal promotor de la criptomoneda en una amplia y variada cantidad de espacios. “Si nos fijamos en los dos millones que (los actores) Ryan Reynolds y Rob McElhenney han invertido en Wrexham (juega en la 5° división de Gales), lo que buscamos aumentar sería mucho, mucho más alto que eso", dijo McCormack quien no fue el único oferente para adquirir al club. Días antes de su compra, la entidad británica rechazó una oferta pública de adquisición de los inversores estadounidenses en criptomonedas WAGMI United. En la puja primó que McCormack es oriundo de Bedford, la capital del condado de Bedfordshire, al norte de Londres. “Siempre sentí que Bedford, como ciudad, podía apoyar a un club en la Liga. Somos una población de 134.000 habitantes, así que siempre quise comprar uno de los equipos locales y tratar de llevarlos a la Premier League”.

Consiente de su pretensión, el nuevo presidente de Bedford admitió que su plan puede no funcionar, aunque sostuvo que es prioritario ser ambicioso y tener por delante metas grandes. Para McCormack, la existencia de 150 millones de personas que poseen Bitcoin en todo el mundo y, por eso, su idea es utilizar sus frondosos contactos para aprovechar esa fuente de financiación para potenciar a su club en su escala hacia la Premier. "La gente de la comunidad de Bitcoin apoya mucho esto, quieren comprar acciones, quieren comprar sudaderas con capucha, quieren comprar camisetas. Ya cerré una cantidad significativa de patrocinios", detalló. Y agregó: "Tenemos un objetivo de ingresos para el primer año, cuando digo el primer año, me refiero al resto de la temporada y la próxima temporada, de entre 1,5 y 2 millones de libras esterlinas de ingresos, que sin duda podemos conseguir vendiendo productos online y vendiendo patrocinios a las empresas de Bitcoin, y ese dinero luego se invertiría en el equipo y el fútbol local. Me senté con algunos de los principales actores de Bitcoin, personas que son considerablemente ricas, y los impulsé a sumarse a este sueño. Hasta ahora, todos con los que hablé quieren poner dinero en esto. Estamos buscando recaudar lo que se consideraría una cantidad asombrosa para un club de este tamaño”.

En este sentido, McCormack extendió la invitación a todas las organizaciones interesadas en apoyar al club y una de las primeras que respondió al llamado fue Compass Mining, una empresa del sector de la minería Bitcoin que ya pautó una alianza comercial de 150.000 libras esterlinas. “Esto es un negocio de resultados y estamos en esto para ascender. Por eso, pondremos a la gente que pueda cumplir con nuestro propósito deportivo. Acá mi papel es realmente el marketing y la recaudación de fondos para dar una plataforma concreta y sólida para subir. Lo único que no podemos garantizar son los resultados en la cancha. En el fútbol es posible tener a los mejores jugadores y eso no garantiza los resultados. Esa es la variable desconocida para nosotros. En cambio, el apoyo financiero para el club es bastante fácil de conseguir", admitió McCormack.

El proyecto del Real Bedford FC rumbo a la Premier League ya está en marcha. Deberá ascender nueve categorías para llegar a lo más alto del fútbol inglés. El tiempo dirá la verdad, si es viable o no escalar de los sótanos de un fútbol amateur al súper profesional.