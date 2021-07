Bukayo Saka tras la discriminación que sufrió en la Eurocopa: "No hay lugar para el racismo en el fútbol"

La derrota de Inglaterra a manos de Italia en la final de la Eurocopa en Wembley continúa dejando réplicas. El escándalo que se produjo por los insultos racistas hacia los tres jugadores ingleses que fallaron sus penales en la definición se volvió un tema nacional, con autoridades del Gobierno británico alzando la voz y tomando acciones para frenar esa problemática.

Este jueves reapareción Bukayo Saka, a quien le tocó fallar el último penal de la definición. Gianluigi Donnarumma le contuvo el penal al mediocampista de sólo 19 años y decretó la victoria de Italia en el desempate desde los 12 pasos en Wembley. Esa acción, junto a los fallos de Marcus Rashford y Jadon Sancho, provocó una ola de insultos en redes sociales hacia ellos por su color de piel.

El volante de Arsenal publicó, junto a una foto suya del partido del domingo, un comunicado en el que expresa lo que sintió al errar el penal, además de agradecer el apoyo que recibió y repudiar la discriminación racial. "No hay palabras para decirles lo decepcionado que estaba por el resultado de mi penal. Realmente creí que ibamos a ganar por ustedes. Pero prometo que voy a dar todo para que esta generación sepa qué se siente ganar", compartió en su publicación.

Y luego continuó haciendo un pedido a las plataformas que fueron el escenario de los insultos: "A las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, no quiero que ningún chico o adulto tenga que recibir estos mensajes de odio dolorosos que mis amigos, Marcus y Jadon, y yo hemos recibido esta semana. Es una triste realidad que sus poderosas plataformas no estés haciendo nada para frenar estos mensajes". En la misma línea, Boris Johnson, el primer ministro británico, anunció en la semana que va a multar a las empresas que no eliminen este tipo de comentarios de sus plataformas.

"No hay lugar para el racismo o el odio en el fútbol ni en ninguna otra área de la sociedad. Y, para la mayoría de la gente que se juntó para denunciar estos mensajes yendo al frente y reportando estos comentarios a la policía, ganaremos. El amor siempre gana", finalizó el mediocampista.