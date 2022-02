By order of the Peaky Blinders: un club inglés cambiará su nombre por la aclamada serie

El fútbol inglés tendrá un nuevo equipo entre sus filas o al menos es lo que podría pensarse cuando se juegue la fecha 35 del Championship donde Birmingham City enfrentará a Huddersfield. Aunque, el club que sea local en St Andrew's Stadium no será el de Birmingham.

By order of the Peaky Blinders... Birmingham City cambiará su nombre en homenaje a la popular serie creada por la BBC, que el próximo domingo estrenará su sexta y última temporada. Así, 'The Blues' se convertirán por este fin de semana en Small Heath Alliance, su nombre original y con el que se conoció hasta su cambio a Birmingham.

La cuenta de Instagram de Peaky Blinders mandó el desafío a Birmingham. "Orden 5. El Birmingham City FC recibió la orden de volver a sus raíces este sábado para el partido contra el Huddersfield. ¿Llevarán a cabo la orden? ¡Vamos, Small Heath Alliance!", escribió. La respuesta del club fue la de aceptar la orden.

Pero no quedará ahí, el partido ante Huddersfield tendrá otras particularidades asociadas a la serie. Además del cambio de nombre, los jugadores saldrán del túnel con el tema principal de la serie 'Red Right Hand'. Mientras que el personal de la taquilla usará gorras planas y los fanáticos podrán comprar los programas de día de partido de Small Heath Alliance.

Birmingham City ocupa el decimoctavo lugar del Championship y tendrá por este fin de semana su nombre original Small Heath Alliance. Peaky Blinders, en tanto, estrena este domingo 27 de febrero su sexta y última temporada por la BBC (en Netflix no está confirmada su fecha de estreno).