Desde el humilde club de Extremadura responden a las declaraciones del entrenador del Real Madrid sobre el estado del césped de su feudo. Para el Cacereño no valen las excusas de Carlo Ancelotti.

Rodrygo Goes y su tanto con homenaje incluido a Pelé no fueron la única noticia de ese Cacereño vs. Real Madrid que supuso el debut de los Merengues en una Copa del Rey que hoy seguirá adelante. Carlo Ancelotti se quejó sobre el estado del terreno de juego y desde el humilde club de Extremadura responden con contundencia a sus críticas: “Ya es mayor”.

El 0-1 visto en el Príncipe Felipe ante más de 14.000 almas estuvo marcado por un campo pesado donde las piernas volaban y donde era difícil hacerse fuerte con el balón en el pies. A diferencia de lo que muchos estaban preparados para ver, Ancelotti se quejó rotundamente sobre un terreno de juego que genera enfrentamientos entre Real Madrid y el Cacereño.

"No se puede jugar al fútbol. Para mí no es fútbol, es otro deporte, bonito porque equipos pequeños pueden luchar y competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición pero la afición también quiere ver partidos bonitos", las palabras de Ancelotti tras la victoria de los suyos que generaron enojo en el conjunto local y que encontraron respuesta en el entrenador del propio Cacereño. Volver a encontrarse con una situación similar en octavos de Copa, a solo un sorteo de distancia.

“Ya es mayor”

Julio Cobos Moreno, estratega de 51 años al frente del equipo extremeño, atendió a Cadena SER para responder a un Carlo Ancelotti que se negó a analizar buena parte del choque más allá de un estado del campo que genera debate en España por estas horas: "Yo considero que cuando un campo está mal los equipos que tienen jugadores más técnicos tú necesitas tres toques y ellos necesitan uno para controlar el balón, entonces...eso son excusas”.

"Yo creo que sí es fútbol... Además, Ancelotti ya es mayor y ha jugado en campos muchísimo peores que estos", palabras de Julio Cobos Moreno para responder a las críticas del Real Madrid y de su entrenador tras una noche más que particular en el inicio de la Copa del Rey. Que el torneo siga disputándose a un encuentro llena de debate a la prensa ibérica.