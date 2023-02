Para la segunda mitad de la presente temporada, João Cancelo realizó un importante cambio en su carrera y de forma sorpresiva. El lateral portugués abandonó a Manchester City, en dónde se estaba convirtiendo en uno de los referentes, para llegar a otro gigante del viejo continente.

A través de un préstamo con opción de compra de 70 millones de euros, el ibérico recaló en Bayern Múnich, dejando momentáneamente atrás su pasaje por el combinado inglés. En este corto período, Cancelo tuvo una buena adaptación con los bávaros, afrontando 5 partidos y entregando 2 asistencias.

A pesar de las buenas actuaciones del portugués en el equipo de la Bundesliga, aún había un capítulo que no se dejaba atrás y por el que se especulaba en el fútbol. Una supuesta pelea con Josep Guardiola, su entrenador en los Citizens, lo habría alejado del club de la Premier League, pero el luso se encargó de aclarar.

"Es mentira que me peleara con él. No me sentía importante en el equipo en los últimos partidos. Hablé con el entrenador y también estuvo de acuerdo. Y junto al club decidimos que me tenía que ir, que era lo mejor para mí", explicó el lateral a Sport para terminar con los rumores.

Es que, en esta temporada, Guardiola está optando por utilizar tres defensores, dejando solo el puesto de carrilero como posible para Cancelo. Sin embargo, en aquella posición, el entrenador español siempre utilizó futbolistas más ofensivos, quitándole minutos de calidad al portugués.