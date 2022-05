Carlo Ancelotti ha entrado en la historia al ser el primer entrenador en conquistar las 5 grandes ligas europeas. El italiano es, sin lugar a dudas, uno de los mejores DT de todos los tiempos. Ahora, a sus 62 años, este valora la idea de poner fin a su carrera en el banquillo.

Teniendo una gloriosa carrera como futbolista y ahora una envidiable trayectoria como entrenador, podríamos estar ante los últimos años de Carlo Ancelotti en el mundo del fútbol. El italiano, si bien no le ha puesto fecha a su retiro, empieza a valorar la idea de poner fin a su carrera.

El técnico de Real Madrid concedió una entrevista con Prime Video, cuya primera parte se ha dado a conocer este martes 3 de abril. El entrenador habló abiertamente sobre su futuro y no descartó que esta sea su último gran reto en su carrera en el banquillo.

¿Se retira?

"Después del Real Madrid, sí, probablemente me retire. Si el club me quiere aquí diez años, entrenaré diez años. Pero después me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas que dejas de lado cuando eliges esta profesión... Nunca he ido a Australia; nunca he ido a Río de Janeiro. Me gustaría visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, a día de hoy no puedo hacerlo, así que el día que me retire, tendré todas estas cosas por hacer" confesó Ancelotti.

Sin embargo, el DT no descartó la posibilidad de dirigir alguna selección para la Copa del Mundo de 2026. "Sería interesante. Tengo una oferta sobre la mesa, pero ahora es prematuro. Para el Mundial de 2026... ¿por qué no? Podría ser".