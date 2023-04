Carlo Ancelotti en la previa del Barcelona vs. Real Madrid: ''No nos vamos a volver locos''

El Real Madrid, a pesar de haber caído 1 a 0 con el FC Barcelona en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu (gol en propia puerta de Eder Militao), todavía está a tiempo de recuperarse para jugar la Final que se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla (contra Osasuna o Athletic Club de Bilbao).

Por eso, evidentemente, Carlo Ancelotti comentó que, por la diferencia mínima, sus jugadores deben mantener la tranquilidad: ''La idea no es la de volverse loco para marcar un gol. La idea es controlarlo bien. En la ida lo controlamos bien, pero no hemos llegado muchas veces. Eso sí, debemos tener transiciones más rápidas''.

Asimismo, fiel a su estilo, el entrenador italiano no quiso dar indicios de cuál será la formación inicial del Real Madrid vs. Barcelona: ''Intocable aquí hay muchos. Pero son partidos en el que uno no puede pensar que van a ser protagonistas solo once jugadores. Empezar el partido no es la cosa más importante, lo importante es ser protagonista''.

Por otro lado, Carlo Ancelotti se refirió al nivel del Merengue en los clásicos disputados en este 2023 (fueron tres y todos los ganó el Barcelona): ''Los últimos dos partidos lo hemos hecho bien, hemos competido, estuvimos muy cerca de ganar en el Camp Nou. Pero puede ser una alineación distinta o no. La línea no cambia. Queremos jugar un partido completo. Son partidos donde hay mucha presión. La experiencia que tienen los veteranos es un aspecto importante''.

¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid por la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey?

Barcelona y Real Madrid se medirán este miércoles cinco de abril desde las 21:00 horas de España en el Estadio Camp Nou, en lo que será el duelo correspondiente a la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2022/2023. Por cierto, el arbitraje estará a cargo del colegiado valenciano Juan Martínez Munuera.