En la previa de los partidos por las fechas FIFA, Rodrygo no esquivó la consulta sobre el posible cambio de Ancelotti de Real Madrid por Brasil.

Tras el Mundial de Qatar 2022, Tité cerró su ciclo en la Selección Brasileña y Mano Menezes ocupa el puesto hoy de manera interina. Mientras tanto, la directiva de la CBF continúa analizando a quién poner al frente de cara al camino hacia el 2026 y podría ser el momento de un entrenador extranjero.

Nombres de talla mundial sonaron en la lista de posibles candidatos para el puesto, pero Carlo Ancelotti es el que está retumbando con más fuerza en las últimas semanas. La continuidad del italiano en Real Madrid no está asegurada más allá de esta temporada y allí suma puntos para llegar a la Canarinha.

En ese contexto, Rodrygo, su dirigido en el Merengue, se refirió a aquella posibilidad en entrevista con Globo: "Tiene experiencia y lo ha ganado todo. Sabe gestionar un grupo, algo que es muy importante. A veces un entrenador no tiene que ser el mejor tácticamente, porque el equipo ya corre por él. Maneja muy bien el vestuario y eso marca la diferencia. Lo hace todo sencillo y no inventa demasiadas cosas. Hace lo que hay que hacer. No se vuelve loco tácticamente, hace cosas simples y funciona".

Y luego explicó sobre cómo sobrellevan el rumor entre los brasileños de Real Madrid y Ancelotti: "Le decimos: 'señor, ahí lo esperamos'. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos. Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para venir aquí. Así que no puedo decir qué va a pasar, pero por supuesto sería un honor tenerlo aquí".

El delantero de los blancos es parte de la convocatoria de Menezes para esta ventana FIFA. Allí, el 25 de marzo, el combinado brasileño jugará un amitosos en Tánger ante Marruecos, que se quedó con el cuarto lugar en la última cita mundialista.