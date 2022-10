En conferencia de prensa, como siempre antes de los juegos del Real Madrid, Carlo Ancelotti contó una infidencia de vestuario, claro, de otros tiempos pero contó y reveló algo que nadie sabía sobre dos conocidso futbolistas a los que dirigió en su carrera: Pepe y Clarence Seedorf.

Real Madrid visitará a Getafe el fin de semana, pero lo llamativo de la conferencia de prensa, además de confirmar las bajas de Courtois y Benzema, fue la revelación de un secreto de sus vestuarios pasados.

Ancelotti habló sobre la seguidilla de partidos, y el cansancio que acumulan sus futbolistas y Ancelotti confesó que prefiere jugadores sinceros, que sepan sus límites y cuando parar: "Tener cada tres días la evolución de cansancio es importante. Lo que piensa el futbolista es clave. Prefiero a jugadores que sean sinceros y me digan que si están cansados prefiero parar"

Pero no es lo habitual, el futbolista siempre quiere jugar, decir al técnico que no puede o no quieres jugar un juego, es complicado, por eso Ancelotti solo contó que "Sólo dos jugadores me han dicho que nos los ponga en 30 años por descanso, que son Pepe en una final de Champions y Seedorf en un partido de Liga".

Es que los futbolistas siempre van a querer jugar, la decisión de darle descanso a Benzema pasa por ese lado, para Ancelotti, el francés debe llegar bien a los juegos de Champions y el Clásico del 16 de octubre "Ha jugado después de un mes dos partidos seguidos. Sigue un poco cargado hoy", explicó el DT.