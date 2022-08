Emisarios del Manchester United llevan por la capital española desde hace unos días y miran a los equipos de la ciudad para cortar de lleno con la crisis que se ha tomado a los Red Devils. Horas después de que se conociesen las ofertas por Joao Felix que ya fueron rechazadas, salen a la luz las que llegan por Casemiro. Real Madrid, claro en su postura.

El mediocentro brasileño vienen de renovar su contrato con la casa blanca hasta el 2025 con una cláusula de 500 millones de euros que hace que todas las partes tengan que entenderse. MARCA no duda y asegura que Casemiro analiza por estas horas que hacer con un futuro que no saldrá de Old Trafford o el Santiago Bernabéu.

El número ‘14’ es clave en los planes de Real Madrid, más no intocable. Desde el club consideran que se ha ganado el derecho a decidir sobre el final de su carrera y si bien será difícil verle el sábado por el Reino Unido, por la capital española tienen en claro que no podrán igualar las barbaridades que le ofrecen desde Manchester. Casemiro si así lo desea, será el único amo de su destino.

Un contrato inigualable

Entre 60 y 70 millones de euros sería la oferta de los Red Devils al Real Madrid por el futbolista que desde enero del 2016 no saliese más del once del conjunto blanco, pero Manchester United realmente hará un esfuerzo es con el contrato de Casemiro. Se pretende doblarle el sueldo, así como convertirle en el cuarto jugador mejor pagado de la Premier League.

Cinco años de contrato y 10 millones de euros netos por temporada podrá cobrar el brasileño si elige a los Red Devils como el siguiente destino de su carrera, tal y como apuntan desde Onda Cero. Una suma imposible para Real Madrid y que pondría a Casemiro solo por debajo de Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Mohamed Salah en la escala salarial de la Premier League. ¿Lo venderías si fueses la casa blanca?