Manchester United se la juega están noche. Los Red Devils viajan hasta Villarreal con el objetivo de consolidarse en el primer lugar de un grupo donde si no fuese por los goles de su estrella, los británicos rozarían la eliminación en este momento. Los hinchas se vuelven a encomendarse a un Cristiano Ronaldo que tendrá que evitar el fracaso de un proyecto de casi 600 millones de euros.

Bolavip dirá presente en un encuentro donde si hay alguien que se ha ganado los pocos elogios que pueden recibir los Red Devils en lo que vamos de La Orejona este sin duda es el luso. Sus goles in extremis ante Atalanta, Villarreal y en Bérgamo suponen gran parte de la supervivencia del Manchester United cuando todavía restan 180 minutos de fase de grupos. No hay lugar para más errores y el seguir con chances en la Champions no es lo único que está en juego.

¿Hipotecar el futuro económico del club?

El propio director ejecutivo del club reconocía días atrás que gracias a las incorporaciones de Raphael Varane, Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo por algo más de 120 millones de euros, la masa salarial de Manchester United se ha disparado hasta puntos históricos. Los Red Devils pagan en nóminas a día de hoy un 25% de su presupuesto anual según desvelaba Ed Woodward.

Un porcentaje que se traduce en 452 millones de euros que no podrán ser mantenidos sin el dinero de la UEFA en la Champions League. Un paso en falso rumbo a la Europa League podría suponer tener que deshacerse de buena parte de las estrellas que de momento en Old Trafford no pueden brillar como en otros recintos.

Con el equipo octavo en una Premier League que está más pareja que nunca, Manchester United se vuelve a encomendar al hombre que a sus 36 años, sigue siendo el máximo goleador de su equipo en lo que vamos de temporada con 9 goles. Esta noche, los Red Devils se juegan unos octavos de final que valen casi 600 millones.