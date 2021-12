Se vivieron cinco expulsiones en apenas ocho minutos en Do Dragao.

El Porto vs. Atlético de Madrid de hace unas horas por la Champions League estuvo marcado por la tensión, los goles y una clasificación in extremis de los españoles que no todo el mundo entiende como justa. Hubo indignación en los portugueses al final del encuentro, donde Pepe agarró la voz cantante y explotó contra el uso del VAR en zona mixta.

La victoria por 3-1 de los Colchoneros no se entiende sin dos momentos claves. El tanto de Griezmann y las rojas vistas en Do Dragao volvieron a poner en tela de juicio la actuación de un video arbitraje por momentos demasiado tajante en las acciones que derivaron en 5 expulsiones en apenas 8 minutos. Carrasco, Wendell, Marchesin y un miembro de staff por equipo dejaron el terreno de juego por las decisiones de un Clement Turpin que se encuentra en el ojo el huracán tras no haber podido calmar los ánimos de una autentica final por la Champions.

“Llevaron el encuentro por un camino hosco”

La zona mixta tuvo como protagonista a un Pepe que agarró el micrófono para criticar al VAR por el manejo de un partido que pedía calma y que terminaría siendo una guerra sobre el césped. Cuerpos técnicos enfrentados, jugadores expulsados, una lluvia de amarillas y agresiones castigadas por la permisividad del árbitro fueron protagonistas durante toda la noche.

“El Atlético ha llevado el encuentro por ese camino. El VAR está para ayudar, pero el día de hoy no ha ayudado. Nosotros queríamos apaciguar los ánimos porque estábamos más fuertes en el campo. Luego en dos transiciones nos hicieron dos goles más y era muy difícil”, empezaba el histórico defensor portugués sobre una noche negra para Turpin.

Mundo Deportivo asegura que todos los expulsados de anoche fueron reportados por el árbitro ante UEFA y que podrían perderse hasta tres encuentros en la Champions League. Yannick Ferreira Carrasco sería el más afectado de todos estos, pues no podría volver hasta la vuelta de unos hipotéticos cuartos de final con Atlético de Madrid.