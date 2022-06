Hace menos de un mes Real Madrid se imponía en París para levantar la 14, pero la UEFA Champions League 2022/2023 sigue quemando etapas rumbo a una fase de grupos que tendrá importantes cambios pensando en Qatar 2022. Desde la sede del máximo ente del fútbol europeo ya han sorteado la segunda ronda de clasificación.

Decenas de equipos aparecieron un emparejamiento que ya tiene sus duelos confirmados. Los ganadores de dichos choques avanzarán a la última ronda previa a la fase de grupos, mientras que los perdedores serán parte de la misma eliminatoria en la UEFA Europa League. Estambul 2023 está un poco más cerca.

El camino a la final de Turquía será más que particular en esta edición, pues recordemos que gracias al calendario invernal de la Copa del Mundo, toda la fase de grupos de la UEFA Champions League tendrá que ser disputada antes de que Qatar 2022 ponga primera sobre la tercera semana de noviembre. Los encuentros sorteados minutos tras serán disputados entre el 19/20 y el 26/27 de julio.

Los emparejamientos

Tobol Kostanay (KAZ) / Ferencváros (HUN) vs Slovan Bratislava (SVK) / Dinamo Batumi (GEO)

GNK Dinamo (CRO) vs Shkupi (MKD) / Lincoln Red Imps (GIB)

Lech Poznań (POL) / Qarabağ (AZE) vs Zúrich (SUI)

HJK (FIN) / RFS (LVA) vs Viktoria Plzeň (CZE)

The New Saints (WAL) / Linfield (NIR) vs Bodø/Glimt (NOR) / KÍ (FRO)

Ballkani (KOS) / Žalgiris (LTU) vs Malmö ( SWE) / Ganador de la ronda preliminar Grupo 3

Ludogorets (BUL) / Sutjeska (MNE) vs Shamrock Rovers (IRL) / Hibernians (MLT)

Maribor (SVN) / Shakhtyor Soligorsk (BLR) vs Zrinjski (BIH) / Sheriff (MDA)

Maccabi Haifa (ISR) vs Olympiacos (GRE)

Pyunik (ARM) / CFR Cluj (ROU) vs Diddeleng (LUX) / Tirana (ALB)

Midtjylland (DEN) vs AEK Larnaca (CYP)

Dynamo Kyiv (UKR) vs Fenerbahçe (TUR)