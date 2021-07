Por medios de sus redes sociales y página web, UEFA ha publicado los resultados de su sorteo para la penúltima ronda de eliminatorias previa a la fase de grupo de la Champions League, Europa League y Conference League, torneo que tendrá su primera edición esta temporada. Grandes encuentros nos deparan y seguramente algún histórico del viejo continente se quede por fuera ante de tiempo.

Con partidos de ida y vuelta entre el 3-5 y 10-12 de agosto, la UEFA ha dado a conocer los enfrentamientos previos a la última ronda de eliminatorias directa que tendrán sus competencias antes de entrar en la fase de grupos que arrancará en el mes de septiembre y que será sorteada el 28A. En caso de igualdad tras 180 minutos, los encuentros se irán a prorroga y si es necesario, penales. Recordemos que a partir de esta temporada no contaremos con la regla del gol de visitante. San Pertersburgo, Sevilla y Tirana están un paso más cerca.

Champions League

PSV Eindhoven (NED)/Galatasaray (TUR) vs. Celtic (ESC)/Mditylland (DIN)

Spartak Moscú (RUS) vs. Benfica (POR)

Genk (BEL) vs. Shakhtar Donetsk (UKR)

Mónaco (FRA) vs. Rapid Viena (AUT)/Sparta Praga (CZE)

Dinamo Zagreb (CRO)/Omonia Nicosia (CYP) vs. Legia Varsovia (POL)/Flora Tallin (EST)

Lincoln Red Imps (GIB)/Cluj (RUM) vs. Slovan Bratislava (SVK)/Young Boys (SUI)

Olympiacos (GRE)/Nesftci PFK (AZE) vs. Mura (SVN)/Ludogorets (BUL)

Kairat Almaty (KAZ)/Estrella Roja (SRB) vs. Alashkert (ARM)/Sheriff Tirspol (MDA)

Malmoe (SWE)/Helsinki (FIN) vs. Rangers (ESC)

Ferencvaros (HUN)/Zalgiris Vilna (LTU) vs. Slavia Praga (CZE).

Europa League

Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia (CYP) vs. Legia Varsovia (POL) / Flora Tallinn (EST)

Mura (SVN) / Ludogorets (BUL) vs. Ferencváros (HUN) / Žalgiris Vilnius (LTU)

Kairat Almaty (KAZ) / Estrella Roja (SRB) vs. Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) vs. Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)

Olympiacos (GRE) / Neftçi (AZE) vs. Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN)

Jablonec (CZE) vs. Celtic (SCO) / Midtjylland (DEN)

Rapid Wien (AUT) / Sparta de Praga (CZE) vs. Anorthosis Famagusta (CYP)

PSV Eindhoven (NED) / Galatasaray (TUR) vs. St Johnstone (SCO)

Conference League

Dinamo Tbilisi (GEO) / Maccabi Haifa (ISR) vs. HB Tórshavn (FRO) / Budućnost Podgorica (MNE)

Linfield (NIR) / Borac Banja Luka (BIH) vs. Shakhtyor Soligorsk (BLR) / Fola Esch (LUX)

Shamrock Rovers (IRL) vs. Teuta (ALB) / Inter Club d'Escaldes (AND)

Riga FC (LVA) / Shkëndija (MKD) vs. Folgore (SMR) / Hibernians (MLT)

Prishtina (KOS) / Connah's Quay Nomads (WAL) vs. Valur (ISL) / Bodø/Glimt (NOR)

Dinamo Batumi (GEO) / BATE Borisov (BLR) vs. Petrocub-Hincesti (MDA) / Sivasspor (TUR)

KuPS Kuopio (FIN) / Vorskla Poltava (UKR) vs. Astana (KAZ) / Aris Thessaloniki (GRE)

Sochi (RUS) / Keşla (AZE) vs. Partizan (SRB) / Dunajská Streda (SVK)

Ararat Yerevan (ARM) / Śląsk Wrocław (POL) vs. Arda Kardzhali (BUL) / Hapoel B.Sheva (ISR)

Shkupi (MKD) / Santa Clara (POR) vs. Olimpija de Liubliana (SVN) / Birkirkara (MLT)

Újpest (HUN) / Vaduz (LIE) vs. Basilea (SUI) / Partizani (ALB)

Kolos Kovalivka (UKR) vs. FCSB (ROU) / Shakhter Karagandy (KAZ)

Elfsborg (SWE) / Milsami Orhei (MDA) vs. Velež (BIH) / AEK Athens (GRE)

Paços de Ferreira (POR) vs. Larne (NIR) / AGF Aarhus (DEN)

FC Luzern (SUI) vs. Drita (KOS) / Feyenoord (NED)

RFS (LVA) / Puskás Akadémia (HUN) vs Gent (BEL) / Vålerenga (NOR)

Hibernian (SCO) / Santa Coloma (AND) vs. Gżira United (MLT) / Rijeka (CRO)

Austria de Viena (AUT) / Breidablik (ISL) vs. Aberdeen (SCO) / BK Häcken (SWE)

Trabzonspor (TUR) vs. Molde (NOR) / Servette (SUI)

Dudelange (LUX) / Bohemians (IRL) vs. PAOK (GRE)

Kauno Žalgiris (LTU) / The New Saints (WAL) vs. Viktoria Plzeň (CZE) / Dynamo Brest (BLR)

Sūduva (LTU) / Raków Czestochowa (POL) vs. Rubin (RUS)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) / Slovácko (CZE) vs. Copenhagen (DEN) / Torpedo Zhodino (BLR)

Čukarički (SRB) / Sumgait (AZE) vs. Hammarby (SWE) / Maribor (SVN)

Hajduk Split (CRO) / Tobol Kostanay (KAZ) vs. Apollon Limassol (CYP) / Žilina (SVK)

CSKA-Sofia (BUL) / Liepāja (LVA) vs. Pogoń Szczecin (POL) / Osijek (CRO)

Panevezys (LTU) / Vojvodina (SRB) vs. LASK (AUT)

Limassol (CYP) / Vllaznia (ALB) vs. Qarabağ (AZE) / Ashdod (ISR)

Spartak Trnava (SVK) / Sepsi Gheorghe (ROU) vs. Sutjeska (MNE) / Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Hafnarfjördur (ISL) / Rosenborg (NOR) vs. Domžale (SVN) / Honka Espoo (FIN)

Universitatea Craiova (ROU) / Laç (ALB) vs. Anderlecht (BEL)

Vitesse (NED) vs. Dundalk (IRL) / Levadia Tallinn (EST)