UEFA vs. Superliga, Superliga vs. UEFA. La batalla por el control del fútbol viejo continente sigue sumando actores decisivos en pro de conocer quien se hará dueño del monopolio económico que producen los principales clubes que a día de hoy, siguen en la Champions. En las últimas horas, la Unión Europea ha dado un importante veredicto a tener en cuenta en los próximos meses.

Veníamos de ver cómo el Juzgado Mercantil número 17 de Madrid confirmaba que a corto plazo, UEFA no podría sancionar o expulsar a Barcelona, Juventus y Real Madrid de la Champions League. Tras otro round a favor de la Superliga, Florentino Pérez y compañía quisieron acortar el camino a la victoria, pero desde Bruselas se lo han negado rotundamente.

Los tres clubes rebeldes habían llevado una demanda por monopolio contra UEFA y Ceferin al máximo ente del viejo continente, donde se les ha afirmado que el proceso no será acelerado de cara a dar un informe sobre las finanzas y el control de estas dentro de la institución reguladora del fútbol europeo.

18 de octubre, primera fecha determinante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro, no se acelerarán los procesos y no habrá de momento una investigación contra UEFA y su presidente. Ceferin y todo su cuerpo de trabajo festejan las noticias que llegan desde Bruselas, ya que en caso de que el veredicto hubiese sido al revés, no podrían tomar acciones a corto o largo plazo contra Barcelona, Juventus y Real Madrid.

18 de octubre es la fecha marcada para que ambas partes presenten sus pruebas y alegatos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien no solo tendrá que valorar la actitud de los clubes el pasado mes de abril sino la organización interna de UEFA en cuanto al reparto de dineros y patrocinios en sus competencias. Primer round a favor de Ceferin.