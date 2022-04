La UEFA Champions League es el torneo por excelencia que todo equipo europeo sueña con jugar. Sin lugar a dudas, el máximo certamen a nivel clubes del 'Viejo Continente' atrae a cualquier fanático del fútbol. Sin embargo, buscan potenciar todavía más el mercado con este campeonato y una serie de propuestas buscan cumplir con dicho cometido.

En una entrevista para The Athletic, Nasser Al-Khelaifi, presidente de PSG, pero también máximo responsables de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) detalló su propuesta revolucionaria para cambiar para siempre la final de la Champions League. En este sentido, la idea del qatarí es asemejar este torneo con el modelo que siguen en los Estados Unidos para sus definiciones, como por ejemplo el Super Bowl.

"No puedo entender cómo la Super Bowl pueda parecer más grande que la final de la Champions League. Debería ser más grande. Los Estados Unidos, en general, tienen esta mentalidad, creatividad y entretenimiento. Eso es lo que he sugerido, tener una ceremonia de apertura de la Champions, tener un partido en la noche de apertura donde los ganadores se enfrentan a un gran equipo. Tal vez no sea una buena idea, pero al menos desafiaremos el status quo. Cada partido debe ser un evento y entretenimiento", opinó Al-Khelaifi.

¿Cambios en las fases de grupos?

Además de potenciar la final de la Champions League para llevarla al nivel del Super Bowl, Al-Khelaifi tampoco descarta que la fase de grupos también tenga cambios. Si bien existen algunos problemas para llevar a cabo dichas modificaciones, el presidente de la ECA dio algunas opiniones y reveló estar abierto a nuevas cosas.

"¿Cómo hacemos que las fases de grupo sean más atractivas? La diferencia horaria es un problema para los mercados de Estados Unidos y Asia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en estos derechos internacionales de enorme potencial? Estamos abiertos a todo tipo de cosas: nuevos lugares, mercados y formatos", reveló.