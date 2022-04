El 5-5-0 de Diego Pablo Simeone en el Etihad dejó a todos sin palabras. Manchester City sufrió durante algo más de 70 minutos para derrumbar lo que los medios por estas horas definen en sus portadas como un polémico ‘muro’. Atlético de Madrid salió con vida del Reino Unido y definirá su pase a semifinales de la UEFA Champions League en un Wanda Metropolitano que ya trabaja por la remontada.

Simeone y Pep Guardiola aseguraron que no veríamos un choque de estilos, aunque dicha teoría quedó en el aire cuando vimos como se pararon ambos equipos en un encuentro lleno de tácticas en la ida de cuartos. Solo un gol de Kevin De Bruyne pudo romper la resistencia de un Atlético de Madrid del que el propio entrenador del City aseguró: "En la prehistoria, hoy y en cien mil años es muy difícil atacar un 5-5".

Las redes sociales estallaban contra los planteos del Cholo, a tal punto que el propio Gary Lineker quiso dejar su huella vía Twitter: "Si este partido se jugara hace 10 años y lo estuvieras viendo sin saberlo, te hubieras apostado la vida a que el equipo de azul era el equipo español y el equipo de rojiblanco el club inglés".

“El muro de Simeone”

Así definen AS, MARCA, Mundo Deportivo, The Mirror y The Independent lo visto anoche en un auténtico choque de estilos por la UEFA Champions League. Queda la vuelta en un Wanda Metropolitano donde habrá que ver si el Cholo Simeone modifica esas tácticas que desquiciaron a más de uno en las últimas horas.

“Ahora le toca al Metropolitano…Se puede creer…El Atleti lo fía todo al Metropolitano…De Bruyne rompe el muro de Simeone…Kevin De Bruyne calma los nervios ante el Atlético”, son los titulares en las portadas de AS, MARCA, Mundo Deportivo, The Mirror y The Independent para describir un choque de estilos que en una semana nos dejará el primer semifinalista de la UEFA Champions League.