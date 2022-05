Todd Boehly está dispuesto a empezar su etapa en The Bridge con puño de hierro y prepara hasta 200 millones de euros para levantar un Chelsea que seguirá bajo el mando de Thomas Tuchel. Así serán las bases de la era post Roman Abramovich en Londres.

Chelsea tiene nuevo mandatario y este va a imponer sus leyes desde el primer día. Los Blues han dejado atrás toda la incertidumbre generada por la salida de Roman Abramovich y Todd Boehly será la nueva cabeza visible del proyecto más rico de la capital inglesa. Hay que azotar el mercado a base de fichajes.

The Athletic es quien trae la lista de pedidos de Thomas Tuchel a quien será su nuevo mecenas, pero lo más inmediato pasa por el deseo de Todd Boehly de dejar en claro que algunas cosas cambiarán en The Bridge. Solo José Mourinho llegó a tres temporadas con Chelsea en lo que vamos de siglo y el nuevo mandatario quiere que su entrenador tenga en claro que nada va a sacarle de Londres a corto plazo.

Tuchel seguirá siendo la cabeza deportiva de un Chelsea donde varios de los pilares del germano abandonarán el barco a coste cero, pero esto no quitará margen en el mercado a un equipo que espera poder gastarse hasta 200 millones de euros en los próximos meses. The Athletic trae una poderosa lista que habrá que ver en que porcentaje se convierte en realidad.

Jules Koundé

El zaguero del Sevilla es un viejo objetivo de Tuchel y tras una nueva temporada llena de puntos altos en LaLiga, el galo apunta a ser nuevamente el gran deseo del Chelsea de cara a las próximas semanas. En Andalucía no van a regalar ni mucho menos sus servicios y no bajarán sus pretensiones de esos 80 millones de euros que imposibilitasen que el francés llegase a The Bridge el año pasado.

Josko Gvardiol

Con apenas 20 años el croata se ha consolidado en Leipzig como uno de los mejores proyectos de centrales en Europa. Potente y lleno de físico, Tuchel tendría en sus planes apostar por quien en la Bundesliga hablan que busca ya un salto a la élite. Ya tiene más de 100 encuentros como profesional en su carrera.

Hakimi

Es seguramente la apuesta más arriesgada de The Athletic, pues PSG no va ni a sentarse a negociar por un futbolista que en Francia tiene todo lo que ha pedido. Thomas Tuchel necesita laterales tras las marchas de Marcos Alonso y César Azpilicueta, pero cuesta pensar y mucho que el marroquí sea una opción.

Sergiño Dest

En Barcelona le consideran parte del proyecto, pero ni mucho menos descartan una venta ante la débil situación económica que vive el equipo culé. Sin grandes actuaciones en los últimos meses por la llegada de Dani Alves e incluso por la colocación de Ronald Araújo como lateral, habrá que ver que ocurre con el futuro del norteamericano.

Lautaro Martínez

Otro que enloquece a Tuchel, pero que ni mucho menos saldrá barato. Inter de Milan se planta en 100 millones para empezar a negociar por un futbolista lleno de goles en las ultimas semanas y que es la piedra angular del proyecto chino en Lombardía. Difícil pero no imposible.

Christopher Nkunku

Para muchos será un desconocido, pero sus números en la Bundesliga hablan ya de una estrella en potencia. 35 goles y 15 asistencias en sus últimos 52 encuentros acumula en canterano del PSG por Leipzig. Real Madrid o Liverpool, otros que siguen de cerca al galo para los próximos meses.