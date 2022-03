Las preguntas alrededor del estado de salud de Roman Abramovich acaparan la prensa internacional por estas horas. El padre de la historia moderna del Chelsea había acudido a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, donde habría sufrido un supuesto envenenamiento que le habría dejado: "Ciego durante horas y con desprendimiento de piel".

The Sun confirma las informaciones de The Wall Street Journal, donde fueron los primeros en marcar los síntomas de intoxicación en el ex magnate del Chelsea tras acudir a la última reunión que busca la paz al este de Europa. Chocolates envenenados serían los causantes de una serie de síntomas que también han sufrido dos negociadores ucranianos.

En medio de un revuelo internacional donde pocos se atreven a opinar sobre lo ocurrido con Abramovich y los negociadores, fue el ex coronel de armas químicas Hamish de Bretton-Gordon quien desveló como podría haberse gestado un ataque donde todavía no puede confirmarse si el ruso fue víctima por error o no.

¿Objetivo militar?

“El ataque tenía todas las características del servicio secreto ruso. Entendemos que los negociadores fueron envenenados con organofosforados, que es la base química de los agentes nerviosos. Estuvieron ciegos durante horas y con desprendimiento de piel", empezaba el ex coronel en The Sun.

Imposible afirmar que Roman Abramovich fuese un objetivo militar de la operación o un simple daño colateral: “Parece muy extraño que su propio negociador Abramovich se haya visto afectado. O no les importan las bajas civiles o ha sido una mala operación. Vimos en la operación de Salisbury que los rusos no son tan inteligentes y profesionales como cabría esperar".

Ácido fosfórico sería la sustancia que habrían encontrado en las muestras tomadas a Roman Abramovich en lo que han sido días de locos para el ex dueño del Chelsea. Las dudas sobre las repercusiones que podría tener dicho ataque en su situación judicial en el Reino Unido aumentan con el correr de las horas.