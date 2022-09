La era Thomas Tuchel ha llegado a su fin en un Chelsea que apenas 24 horas después de la salida del germano, empieza a unir las piezas para anunciar a quien será el encargado de quedarse con las riendas de un equipo en plena reconstrucción en la Premier League. Todd Boehly pisa fuerte y todo puede ser oficial en las próximas horas.

Tres derrotas, mismo numero de victorias y un empate le bastaron al nuevo propietario de los Blues para dar su primer golpe de timón en Stamford Bridge. Tras un centenar de encuentros y tres títulos, la era Tuchel en Chelsea ha llegado a su fin, pero ya hay un sólido reemplazante con el que se ha legado a un acuerdo verbal.

Graham Potter, arquitecto de un Brighton que ha cancelado la rueda de prensa programada para hoy, es quien para The Sun y Fabrizio Romano se hará cargo de un equipo que luego de casi 300 millones de euros en fichajes y el verano más movido de su historia moderna, tendrá el primer gran reto de su carrera. A sus 47 años, el británico ultima detalles para llegar a Stamford Bridge.

Habrá más incorporaciones

“Graham Potter será nombrado nuevo entrenador del Chelsea, como se esperaba. Acuerdo en vigor, los contratos ahora se están preparando ya que la propuesta ha sido aceptada. Here We go…Chelsea completará el acuerdo con Brighton en las próximas horas”, confirma Romano sobre los casi 20 millones de libras que tendría que pagar Todd Boehly a los Seagulls para cerrar la llegada de su nuevo DT.

Pero no solo un entrenador buscan en Chelsea, donde se abre el casting para nuevos directores deportivos tras la salida de Marina Granovskaia. La mano derecha de Roman Abramovic dejó un importante vacío que deberá ser llenado a corto plazo y medios como The Sun o The Athletic apuntan que más pronto que tarde llegará igualmente otro nombre a dicho cargo. Hojas de vida como las de Leonardo o Michael Edwards (Liverpool), empiezan a circular por Londres.