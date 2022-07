Chelsea perdona, pero no olvida. Por Londres trinan desde hace horas tras la decisión de Jules Koundé de unirse a un Barcelona que se ha entrometido en los planes del equipo de Thomas Tuchel con quien pronto será ex jugador del Sevilla. No hay tiempo que perder y desde The Bridge bloquearán dos nombres para consagrar su ‘venganza’.

Desde el mes de enero existen reportes que hablaban del interés del Chelsea por un Koundé que será culé en cuestión de minutos. Diversas ofertas se hicieron en este tiempo, superando incluso los montos puestos por Barcelona y al final todo ha quedado del lado de los culés. Tuchel avisa que no hay lugar para más errores en el inicio de la era Todd Boehly.

“No puedo garantizar que estemos listos en dos semanas… Hicimos un llamamiento urgente por jugadores de calidad, una gran cantidad de jugadores de calidad. Tenemos jugadores de calidad, pero no somos tan competitivos como ahora. Desafortunadamente”, aseguraba un Tuchel que pide a gritos refuerzos para una zaga en horas bajas desde las salidas de Antonio Rudiger o Andreas Christensen.

Dos objetivos culés, bloqueados

Desde AS afirman que Marco Alonso y César Azpilicueta, defensores en el radar de un Barcelona que lleva trabajando por sus servicios desde hace meses, han sido notificados de como mientras no lleguen caras nuevas a Stamford Bridge, nadie por Chelsea está por la tarea de negociar su arribo al Camp Nou. Sus contratos finalizan por junio del 2023 y hasta aquí, por Londres apostarán por perderles a gratis en 12 meses a verles salir a un Camp Nou donde Xavi les espera.

La llegada de Jules Koundé a Barcelona traerá consecuencias en un Chelsea que sigue mirando al mercado y que se encuentra paralizado tras los últimos acontecimientos. En medio del importante revuelo por la novela que acabó con el galo en el equipo de Xavi Hernández, Tuchel no perderá más fichas hasta que su defensa se vea reforzada.