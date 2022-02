El futuro de Antonio Rudiger sigue acaparando los medios del Reino Unido. Chelsea cuenta cada vez con menos tiempo para renovar al central germano, quien ahora mismo es agente libre para firmar su llegada a coste cero a cualquier equipo del planeta. Otro gigante de la Premier League, tras sus pasos.

La actualidad del campeón de Europa se define entre el deseo por recobrar la mejor versión del equipo de Thomas Tuchel y la de momento imposibilidad por renovar a su defensa. Solo Thiago Silva tiene contrato a partir del 1 de julio y las negociaciones para retener a César Azpilicueta, Andreas Christensen y Antonio Rudiger se encuentran cada vez más estancadas.

La continuidad del nacido en Berlín en una prioridad para Tuchel, quien según The Sun ha pedido a la directiva enfocarse principalmente en la renovación del zaguero que a sus 28 años, pide una millonada para continuar en Stamford Bridger. El medio afirma que otro gigante de la mejor liga del mundo sigue sus pasos más que cerca.

¿Heredero del central más caro del planeta?

The Sun asegura que Manchester United es quien se ha sumado por último a la gran lista de pretendientes de un Rudiger al que no le van a faltar ofertas. Ralf Rangnick es un enamorado de su juego y en tiempos donde por Old Trafford se extraña una defensa solida que permita luchar en todos los frentes, desde el Reino Unido le ven como el reemplazante de Harry Maguire.

El ex Leicester no contaría con el aval de Rangnick para seguir al frente del equipo en la próxima temporada. Más de 80 millones de euros se gastó Manchester United en quien ahora mismo es su capitán y que según The Sun, tiene todas las papeletas para dejar Old Trafford si es que Rudiger se convierte en el próximo Kaiser de los Red Devils.