El futuro de Christian Eriksen sigue en el aire. Luego de haber sufrido un colapso en el inicio de la Eurocopa, el danés ha sido monitoreado por los médicos del hospital de Copenhague y de Inter de Milan, donde le espera para un exhaustivo examen que permita esclarecer un poco lo ocurrido ante Finlandia. Mientras va preparando sus maletas con destino a San Siro, la Federación Italiana se mostró contundente en cuanto a la normativa.

Francesco Braconaro, miembro del comité científico técnico de la Federación italiana, habló para Radio KissKiss sobre las posibilidades que tiene Christian Eriksen de recibir los permisos del CONI para volver a jugar en la Serie A. Si bien habrá que esperar los resultados de sus exámenes, el danés tiene muy complicado recibir los avales.

"No podemos aprobar plenamente que juegue en Italia. Si a este jugador le quitan el desfibrilador y un especialista demuestra que está bien, podrá jugar en el Inter", comentaba el dirigente sobre lo que debe ocurrir en las próximas semanas para que Eriksen reciba los avales por parte de la Federación para seguir en la Serie A.

Si bien hay otras ligas que si permiten el uso de estos dispositivos en la alta competencia (Danny Blind en la Eredivise), la realidad es que Italia siempre se ha mostrado inflexible frente a este tipo de situaciones. Los fallecimientos de Davide Astori, Piermario Morosini y Giuseppe Perrino en los últimos años han dejado una serie de traumas en el Calcio que han derivado en una estricta normativa para evitar nuevas tragedias.

A sus 29 años, Christian Eriksen sabe que en caso de no superar favorablemente las pruebas médicas estipuladas a realizarse en Milan en los próximos días, no contará con el aval de la Federación para ser inscrito en la próxima Serie A. En tierras transalpinas aseguran que harán todo lo posible para que pueda seguir en Inter, pero que no puede descartase su salida del Calcio.