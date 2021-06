Eriksen no tendría permitido jugar en Italia tras operarse del corazón

El futbolista danés Christian Eriksen ha superado con éxito la operación realizada en las últimas horas para implantarle un desfibrilador en su corazón luego de su colapso en la Eurocopa. El jugador continúa recuperándose mientras que desde Italia aseguran que su futuro en el Inter podría complicarse.

La Gazzetta dello Sport marca que producto las regulaciones que rigen en la Serie A desde 2017, el jugador no podría practicar fútbol de manera profesional en Italia. El Cocis (Comité Organizador de Cardiología para el Fitness Deportivo) prohíbe hacer deporte de manera profesional para quienes cuentan con un implante en su corazón cómo el que ahora mismo usa el campeón de la liga local.

Un caso a su favor dentro de la Eurocopa

Si bien Eriksen no tendría problemas para volver a jugar al fútbol (Danny Blind de los Países Bajos lo hace ahora mismo en la Eurocopa), podría no poder hacerlo en Italia. Desde el medio aseguran que si bien Inter no le obligaría a salir y que buscarán la revisión de la norma para su caso, la realidad es que incluso los expertos no lo recomiendan en escenarios cómo el suyo y en los tiempos que manejan para que empiece la próxima temporada.

Con el jugador evolucionando favorablemente, la noticia desde La Gazzetta dello Sport ha dejado a todo el mundo frio. Sanjay Sharma, cardiólogo del jugador en Tottenham, ya avisó ayer de las dificultades que encontrará Eriksen para volver al máximo niel: “No creo que vuelva a jugar. Con franqueza, el jugador murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no”.

Mientras se termina de recuperar de uno de los grandes sustos vividos por este deporte en ele último tiempo, Christian Eriksen ya ha sido notificado que de momento, Inter no puede garantizarle que regrese a los terrenos de juego en la Serie A.

