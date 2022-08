¿Hay crisis en PSG? Pues por lo menos para Christopher Galtier un intento de ello, por lo que el nuevo y flamante entrenador mete mano para cortar de lleno con los problemas de un vestuario donde la figura de Kylian Mbappé se encuentra en el ojo del huracán. Los choque con Neymar amenazan con destruir un proyecto que apenas ha comenzado y el DT envía claros mensajes a sus jugadores.

Todo explotó ante Montpellier con ese penalti de la discordia donde brasileño y francés se enfrentaron para realizar el lanzamiento. Las informaciones de como el nuevo contrato de Mbappé le daba dicho poder al mismo tiempo que el vestuario ve en Neymar al ideal para esta faceta del juego fueron emergiendo y mutando en una relación rota, sin tacto y donde los hechos del verano pasaron factura.

Se acusa a Mbappé de pedir la salida de Neymar y a este de aislar a su compañero de un vestuario que ve en Kylian a un mimado de Qatar. Lejos de dar tiempo a una disputa que MARCA ya califica como crítica, Galtier sentó a todas las partes y dejó claros mensajes de cara a lo que viene: "Mejor resolverlo ahora que a mitad de temporada".

Messi no entrará en la pelea

Las decisiones del entrenador son claras, Mbappé lanzará el primer penalti de cada encuentro y Neymar tendrá dicha función cuando su compañero no se encuentre sobre el césped. ¿Lionel Messi? Ni interesado en una lucha de egos donde el argentino acepta no patear penaltis a no ser que se lo entreguen: "Leo no se va a pelear por un penalti más o menos".

Igualmente, tanto desde L’Equipe como desde MARCA apuntan que hubo jalón de orejas para un Kylian Mbappé cuyas actitudes no gustan para nada en el Parque de Los Príncipes. Nadie quiere que el proyecto se rompa en su inicio, así como que el poder y nuevo papel de Kylian en París lleve a otras estrellas a poner final a su etapa en la capital francesa.

¿Nuevos choques?

Le Parisien asegura por su parte que la relación entre Mbappé y Neymar hace tambalear los cimientos del proyecto Galtier, quien tras reunirse con ambos jugadores en las últimas horas les ha dejado en claro que no quiere ver más episodios como estos en los próximos meses. El medio confirma que nuevos enfrentamientos no están descartados puertas adentro .

“Nunca han sido amigos de verdad, tampoco enemigos de verdad, pero las dos estrellas parisinas han tenido una relación especial desde su llegada a París en 2017 y solo si se reconciliaron podrán triunfar en el Parque de Los Príncipes”. Alarmas prendidas hasta el próximo penalti.