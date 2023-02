“LaLiga no puede tener a un jugador que va a todos los campos y es insultado. Y son insultos muy graves. Tenemos que dar una solución”, declaraba el propio presidente Javier Tebas días atrás para anunciar la llegada de una Comisión que seguirá a Vinicius Jr. y Real Madrid cuando estos jueguen como visitante en España. ¿El objetivo? Terminar con las agresiones verbales, extradeportivas y xenófobas que se han manifestado en el último tiempo. Así nos cuentan que funcionará todo.

Gritos de ‘mono’ en los aledaños del Estadio Metropolitano, en las gradas de Son Moix por Mallorca, un muñeco colgado de un puente de Madrid con su nombre y agresiones racistas en Valladolid. Todo esto solo en 2023 ha visto LaLiga contra un Vinicius que en las próximas horas se presentará con Real Madrid en el campo de El Sadar y ante Osasuna. La situación preocupa y se mete mano en el asunto desde tanto clubes como entes deportivas.

"Hemos creado una Comisión, hemos empezado ya con los temas judiciales. Estamos trabajando en todos los partidos donde va el Real Madrid, en las zonas más conflictivas donde puede haber indicios de que se va a insultar, con más vigilancia", avisaba un Javier Tebas que desde LaLiga mueve ficha para que la situación se corte de lleno. Bolavip charló con voces autorizadas para entender como funciona dicha Comisión.

Detección, protección y acción, el objetivo

Bolavip consultó a LaLiga sobre el funcionamiento de dicha Comisión, sobre el trabajo de estas junta a clubes y entes encargados de atacar dichas cuestiones en el fútbol español y sobre si como muchas veces no se consigue, las potenciales denuncias que puedan hacerse van a traducirse en sanciones contra quienes manchan la competición con actitudes desagradables y que no tienen cabida en el deporte.

“La Comisión creada monitoriza cualquier tipo de acto racista en los estadios y trabaja con los clubes con el objetivo de detectar, localizar y denunciar las posibles conductas racistas. LaLiga tiene competencias para denunciar pero no para sancionar. Ese cometido es de los órganos administrativos competentes en la RFEF, en la Comisión Antiviolencia y en los órganos judiciales”, explican desde Madrid sobre como diversos ojos estarán presentes en cada encuentro como visitante del club blanco para detectar dichas agresiones. Recoger pruebas es el primer paso y se hace junto a los equipos que recibirán a Carlo Ancelotti y sus hombres en cada jornada.

Si bien desde el torneo seguirán sin tener competencias para sancionar, se espera que las pruebas suministradas, así como el trabajo conjunto, aceleren los tiempos para que existan castigos contra los violentos: “LaLiga denuncia los hechos ante los organismos competentes, invita a los clubes a sumarse a estas denuncias, realiza investigación conjunta de localización de los responsables y son los organismos deportivos y judiciales quienes tienen la competencia de sancionar”.

¿Qué dicen en Osasuna?

“Entendemos que hay un ruido mediático que no esta favoreciendo a ninguna de las partes y desde nuestra responsabilidad, lo que esté en nuestra mano, echar agua fría al tema, lo vamos a hacer para que haya un partido con la lógica rivalidad deportiva y ya está. Que haya deportividad por todas las partes”, informan fuentes del club navarro a Bolavip.

Que se hable de fútbol, objetivo de todas las partes: “Nunca he visto un episodio racista en El Sadar, es una afición que nunca ha tenido un problema con esto ni se ha caracterizado por ello. No tiene que ocurrir nada parecido en este sentido. Puede haber jugadores que caigan mejor o peor, hay partidos más calientes y menos calientes, pero en cuanto al tema de racismo, nunca he visto nada similar incluso desde niño. En este sentido, tenemos que estar tranquilos. Vinicius es un gran futbolista y nosotros desde nuestra humildad iremos a competir de la mejor manera posible”.

Así debutará la Comisión de LaLiga encargada de seguir, perseguir y atacar las agresiones racistas que sufra Vinicius Jr. cuando Real Madrid juegue de visitante. El objetivo de cada parte consultada por Bolavip pasa por que se hable de fútbol y por qué LaLiga deje atrás una serie de episodios que hacen parte de un oscuro pasado al que no se quiere volver. Todo empieza este sábado en El Sadar, donde Osasuna confía en que el deporte será el único tema de conversación.