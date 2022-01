El talentoso futbolista de Manchester City tuvo una entretenida charla con el ex defensor central inglés, Rio Ferdinand.

Una de las celebridades de YouTube en el plano futbolístico, es el ex defensa de la selección inglesa Rio Ferdinand, quien habitualmente suele tener conversaciones con jugadores, y en esta oportunidad la tuvo con Kevin De Bruyne, que brilla con su club y con su selección de Bélgica.

Justamente en una de las preguntas hechas por el ex zaguero, habló de cuáles son sus jugadores predilectos en la actualidad; allí mencionó al astro argentino, pero no lo hizo con la gran figura del fútbol portugués Cristiano Ronaldo; claro está, que sin saber si no lo hizo por jugar en el rival de siempre de su equipo, Manchester United.

Lo cierto es que dijo que sus futbolistas admirados en la actualidad son: Lionel Messi, Neymar, N’golo Kanté, Virgil Van Dijk y su compañero del Manchester City, el portugués, Bernardo Silva, quien a lo largo de la presente temporada ha cumplido con una destacada actuación.

Precisamente, el talentoso futbolista belga tuvo palabras de admiración para el defensa central del Liverpool, Van Dijk, el neerlandés, que en el último tiempo han sido una de las fichas claves del cuadro dirigido por Jurgen Klopp. De él manifestó: “es un defensa difícil de pasar y es complicado en el uno contra uno”.

De Bruyne jugó este sábado en el empate 1-1 de Manchester City ante Southampton. Disputó los 90 minutos y fue 1 de los jugadores destacados, pese al discreto resultado de los ciudadanos ante el modesto equipo de la Premier League, que ocupa puestos de mitad de tabla.