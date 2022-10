En el marco de la décima jornada de la Primera División de la Liga de España, Elche recibió a Real Madrid, y la visita se impuso 3-0 anotaciones del uruguayo Federico Valverde y Karim Benzema, precisamente este último el futbolista de moda, en el balompié internacional.

Y es que las cosas empezaron de gran manera para el recién homenajeado, ya que a los 6 minutos de partido el VAR le anuló un gol; pero lo mejor estaba por venir para él ya que fue el encargado de decretar la victoria a favor de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Pese a la anotación no convalidada, el encargado de abrir el marcador fue un futbolista que atraviesa por un gran momento, y que incluso aportó su gol en la victoria recientemente en el clásico español; Federico Valverde se reportó con el primero de los goles.

Sin lugar a dudas los visitantes fueron amos y señores en el compromiso, No obstante el tanteador no fue tan amplio como ellos esperaban pese a dominar de principio a fin al equipo dirigido por el director técnico argentino, Jorge Almirón, por más que sea broquel o no logró detener la potencia ofensiva de los madridistas.

Ya para el segundo tiempo, cuando se completó la hora de partido nuevamente la video asistencia arbitral le anuló un tanto al Balón de Oro francés, sin embargo, el atacante y capitán tomó revancha al minuto 75, para anotar el gol de los visitantes. Al 89, Marco Asensio sentenció el marcador.

De esta manera Real Madrid continúa sólido en la punta de la Liga de España con 28 puntos, y con un partido más que su más inmediato perseguidor, Barcelona, al cual venció en la jornada anterior y no lo podrá alcanzar en unidades. Elche Por su parte es último del casillero de posiciones con apenas 3 unidades.