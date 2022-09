En Manchester City, todas las luces se la lleva Erling Haaland, quien ha tenido un arranque arrasador en la Premier League. Ahora, el noruego buscará imponer condiciones en la UEFA Champions League donde los 'Skyblues' debutan este martes ante Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. En tanto, Julián Álvarez deberá esperar su oportunidad en el banquillo, aunque se espera que tenga minutos.

En la previa a este partido, se hicieron fuertes las declaraciones de un reconocido exdelantero, con pasado en Real Madrid, Inter y Milan. Para Antonio Cassano, Julián Álvarez tiene "más calidad" que Erling Haaland, más allá de que Pep Guardiola se incline por el noruego como habitual titular de Manchester City.

El italiano habló acerca de ambos futbolistas en el canal de Twitch Boba TV y sembró la polémica respecto a su preferencia por el argentino. "Haaland va a marcar 90 goles, es muy fuerte, es como un Romelu Lukaku, pero más fuerte. De todos modos, creo que Julián Álvarez es mejor porque tiene más calidad", opinó.

Para dar una explicación respecto a su inclinación por el ex River Plate, Cassano también definió como es el noruego como jugador y utilizó a dos ex Inter para compararlos. "Haaland no es especial. Le veo un poco como a Adriano en el Inter y tiene la progresión de Vieri", apuntó.

Para Pep Guardiola, el titular claro es Haaland, aunque sí ha dicho que en caso de que no estuviese, Julián Álvarez sería su primera opción. Por lo pronto, para el debut en Champions League, con el noruego en gran forma tras anotar 10 goles en sus primeros seis partidos en Premier League, la titularidad es clara para el entrenador catalán. En tanto, el argentino debe esperar su oportunidad.