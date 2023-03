El 'caso Hazard' ha vuelto nuevamente a los primeros planos en las últimas horas. La figura belga brindó una entrevista en donde habló sobre su presente en Real Madrid; aseguró que quiere seguir, pero reveló que no tiene demasiada comunicación con su entrenador Carlo Ancelotti, algo que confirma la información que había dado días atrás The Athletic. Ahora, hubo una respuesta del entrenador italiano.

Hazard habló en RTBF sobre su difícil presente en los 'Merengues' y sembró cierta polémica. Ahora, en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Liverpool, Ancelotti respondió a todo lo que dijo Hazard y también puso muchas dudas sobre su futuro en el Madrid.

"La relación no es fría. Hay que valorar las dos cosas... Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho porque puede ser por cuestión de carácter. Lo más importante para mí, que si no hablamos mucho, me sigue respetando. Es lo más importante... al igual que yo le respeto a él", declaró 'Carletto', en primer lugar.

Luego, al dar sus explicaciones sobre la nula presencia de Hazard en el primer equipo, Ancelotti fue brutalmente contundente. "No juega porque tiene mucha competencia y un jugador en su puesto que está jugando muy bien, que es Vinicius", sostuvo.

Por último, fue consultado sobre si Hazard seguirá en Real Madrid la próxima temporada. La pregunta dejó cierto silencio y luego una respuesta que deja incertidumbre. "Para el próximo año, yo cuento con los jugadores que me pone el club a disposición", dijo, para luego cambiar de tema y referirse al partido de este miércoles ante Liverpool.