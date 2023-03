La Selección de Bélgica fue una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Es que después de lo que fue su tercer puesto en Rusia 2018, se esperaba mucho más de las estrellas mundiales con las que contaba el combinado europeo. Entre ellos, Eden Hazard que, tras culminar el certamen de Medio Oriente, decidió abandonar el equipo de su país, decisión que, al parecer, tuvo mucho que ver su compañero en el Real Madrid, Toni Kroos.

''Estoy aquí en Madrid con Toni Kroos que paró en la selección alemana hace dos años y que me dice que cuando están los demás jugadores en la selección, él puede disfrutar con sus hijos'', comentó el volante de 32 años en diálogo con RTBF, respecto a su salida del elenco belga en medio de rumores de conflictos con otros integrantes del plantel.

De hecho, Eden Hazard hizo referencia también a los trascendidos: ''De todo lo que se dijo en el Mundial, hubo muy poca verdad. La relación con los jugadores, con los mayores, siempre ha sido excepcional. Por lo que vi, no había tensión. Nadie se peleó. Sí tuvimos una discusión todos juntos después del partido contra Marruecos, pero era necesaria'', contó.

Y respecto al cierre de ciclo en la Selección de Bélgica, amplió: “Hay varios factores. Empecé a pensar en ello después de la Eurocopa. En ese momento había trabajado mucho, me lesioné, no pude jugar contra Italia. Realmente pesó en mi moral. Hay muchas cosas. Y luego se fue el entrenador, teníamos muy buena relación''.

Y para cerrar, Hazard confesó que sin falta de actividad en el Real Madrid también contribuyó a su determinación: ''También hay jóvenes en crecimiento. Me veía sin jugar en el Real Madrid y luego llegar a la selección y jugar, mientras que los jóvenes merecen jugar... Nunca lo dije, pero el hecho de haber jugado menos en los últimos años con mis dos mejores amigos, que eran Marouane Fellaini y Christian Benteke, ya no era lo mismo. Yo estaba muy cerca de ambos. No renuncié por eso, pero los extrañé".