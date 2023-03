Eden Hazard tendría definido su futuro profesional y quiere seguir ligado a Real Madrid. Recuerda al caso Gareth Bale y al de varios otros jugadores que no quieren salir de los 'Merengues'.

Eden Hazard ha sido el fichaje más caro de la historia de Real Madrid cuando le pagó a Chelsea 115 millones de euros en el verano europeo de 2019. Sin embargo, no ha dado la talla y se ha convertido en una de las peores transferencias que pudo hacer el conjunto 'merengue' en el último tiempo. Lo peor de todo es que la intención de la figura belga es permanecer en el club hasta 2024 y cumplir su contrato.

The Athletic reveló este miércoles las intenciones que tiene Hazard de cara a su futuro futbolístico. Basándose en lo personal y en lo profesional, quiere quedarse a cumplir su vínculo con el Madrid, el cual termina recién en 2024, algo que contradice a las intenciones del club, que le buscan una salida para rescatar algo de esa millonaria inversión hace cuatro años.

Sin embargo, el ex Chelsea y Lille quiere quedarse por varios motivos. En primer lugar, su familia está cómoda en España y no tiene motivos para afrontar una mudanza. En lo deportivo, cree que, si bien ha dado un paso atrás, está totalmente compenetrado con el club y es una buena ayuda para el vestuario desde lo anímico. En tanto, con Carlo Ancelotti, parece tener una relación distante, ya que no lo ha considerado en el último tiempo cuando dijo que tendría minutos a principios de temporada.

Aún así, Hazard quiere quedarse en Real Madrid a cumplir su contrato hasta 2024, algo que no ayuda al club, ya que es uno de los salarios más altos de la plantilla. Es una situación que se asemeja a la que supo tener con Gareth Bale, a quien quisieron vender, pero éste nunca cedió (más allá de su cesión a Tottenham para la temporada 2020-21) hasta que terminó su contrato y se fue a la MLS. Isco Alarcón y Mariano Díaz también han pasado por esta misma situación.

¿Hay algún club que pueda convencer a Hazard de irse de Real Madrid?

La idea de Hazard es quedarse en Real Madrid, aunque según el citado medio, existe la posibilidad de que valore una posible salida a los Estados Unidos. La MLS podría ser la salvación del conjunto 'merengue', pero de momento, no ha tenido ofertas. Así, la situación se hace muy difícil en la capital española con el belga de 32 años.