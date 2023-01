Carlo Ancelotti podrá contar con una de sus figuras para el Real Madrid vs. Atlético de Madrid que se jugará por la Copa del Rey.

Copa del Rey: Real Madrid recupera a una pieza clave para el partido vs. Atlético de Madrid

A Carlo Ancelotti el último tiempo lo invadieron las lesiones. Eden Hazard, Aurélien Tchouaméni, Lucas Vázquez, Daniel Carvajal y David Alaba, son algunos de los futbolistas que no pudieron estar a disposición del entrenador italiano para los compromisos recientes del Real Madrid. Sin embargo, para su tranquilidad, por lo menos ya podrá contar con uno de ellos para el partido frente al Atlético de Madrid por la Copa del Rey.

Se trata del defensa austríaco, quien se ausentó en los últimos cuatro encuentros del conjunto merengue: los dos por la Supercopa de España (la Semifinal con el Real Betis y la Final con el Fútbol Club Barcelona), vs. Villarreal por los Octavos de Final de la Copa del Rey y frente al Athletic Club de Bilbao por la jornada 18 de LaLiga.

No obstante, esta semana David Alaba se entrenó a la par de sus compañeros, por lo que no tendrá inconvenientes para participar del Real Madrid vs. Atlético de Madrid que se disputará este jueves 26 de enero desde las 21:00 horas de España en el Santiago Bernabéu, con el arbitraje de César Soto Grado y la colaboración en el VAR de José Luis González González.

Al respecto de las molestias que sufrieron los jugadores de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti hizo referencia en la conferencia de prensa previa al duelo con los colchoneros: "Alaba está disponible, no como Tchouaméni o Hazard que solo se han entrenado parcialmente. Carvajal y Lucas están fuera también. Es importante que poco a poco vayamos recuperando gente".

¿Cuándo es el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por los Cuartos de Final de la Copa del Rey?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid será uno de los partidos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa del Rey 2022/2023. Se llevará a cabo este jueves 26 de enero desde las 21:00 horas de España en el Santiago Bernabéu. Asimismo, los otros cruces serán: Barcelona vs. Real Sociedad, Osasuna ante Sevilla y Valencia contra el Athletic Club de Bilbao.