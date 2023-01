El Real Madrid de Carlo Ancelotti caminó por la cornisa de la eliminación en los Octavos de Final de la Copa de Rey en el duelo con el Villarreal, algo que hubiera calado hondo tanto en el entrenador italiano como en el plantel que venía de soltar la punta de LaLiga y de caer en la Final de la Supercopa de España con el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández.

El merengue perdía 2 a 0 al término de los primeros 45 minutos en el Estadio de la Cerámica (mismo escenario en el que había perdido 2 a 1 el pasado sábado siete de enero) debido a los tantos anotados por Étienne Capoue y Samu Chukwueze. Sin embargo, reaccionó justo a tiempo y lo dio vuelta 3 a 2 mediante Vinícius Júnior, Éder Militao y Dani Ceballos.

Al respecto de los calores que pasó el Real Madrid ante el Villarreal, Carlo Ancelotti, en conferencia de prensa, lanzó un mensaje que, claramente, tuvo la intención de ajustar el rendimiento de sus dirigidos: “Al descanso estaba muy enfadado y he decidido arriesgar con la presión arriba. En los duelos no éramos contundentes y les dije que despertaran, que estaban a tiempo''.

En ese mismo sentido, siempre en relación con el choque de los Octavos de Final de la Copa del Rey, el timonel remarcó que su equipo tiene que responder antes de verse con la soga al cuello: ''Se han despertado muy bien. La primera parte no ha sido buena y no podemos jugar así. En la segunda, la reacción ha sido espectacular, como siempre. Este club nunca se rinde, pero no podemos llegar cerca del final para reaccionar".

Este viernes 20 de enero será el sorteo de los Cuartos de Final de la Copa del Rey

Este viernes 20 de enero desde las 13:00 horas de España, la RFEF realizará el sorteo de los Cuartos de Final de la Copa del Rey. Como todos los participantes son de la Primera División de LaLiga, los locales serán aquellos que su bolilla salga primero. Los ochos equipos que siguen en competencia son: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Athletic Club de Bilbao, Osasuna, Real Sociedad y Sevilla.